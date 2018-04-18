Только не нервничай. Как распознать и избавиться от стресса

Важно лечить не только симптомы стресса, но и искать сам источник раздражения

С чувством стресса знаком каждый. Постоянное напряжение на работе, ссоры в семье, затянувшаяся рутина — все это подавляет и раздражает нас, вызывая множество неприятных симптомов: бессонницу, проблемы с давлением, выпадение волос, расстройства пищеварения и другое. В эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ ее ведущие Елена Чабак и психотерапевт и кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев обсуждали способы борьбы с состоянием постоянного напряжения и раздраженности.

Мы послушали их разговор и составили три тезиса о стрессе и способах от него избавиться.

Знай врага в лицо. Что такое стресс

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Стресс — определенное эмоциональное состояние, которое возникает как ответная реакция организма на что-то непредвиденное и неожиданное, то, что может быть пагубным для жизни. Как и многие другие реакции нашего организма, стресс нельзя назвать исключительно плохим или хорошим явлением. Все дело в его продолжительности — кратковременные стрессовые ситуации могут играть мобилизационную роль для нашего организма, помогая избежать опасности, однако затянувшееся стрессовое состояние негативно влияет на наше душевное и телесное здоровье.

"Стресс вырабатывался у нас миллионами поколений. Представьте: какой-то из наших предков шел по джунглям и вдруг на него выпрыгивает тигр. Эта ситуация экстраординарная, и здесь либо умри, либо защищайся, либо избегай ситуации. У нас есть две формы поведения в ответ на витальную опасность: мы либо замираем, либо активничаем. И для того, чтобы моему предку напасть на тигра, либо убежать от него, нужно мгновенно приобрести какую-то сверхсилу. Эту силу дает нам стресс", — объясняет психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Как распознать стрессовое состояние

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Один из признаков стресса — это кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и акне. Это маркеры того, что человек живет в постоянном напряжении.

Также симптомом стресса часто выступает меняющийся вес. Вес может меняться в связи с накоплением в крови и в теле человека гормона кортизола, который вырабатывает в стрессовых ситуациях. Если его много, происходит накопление жиров и углеводов, человек больше ест, у него понижается уровень тестостерона и сжигается меньше калорий. Обратная сторона стрессовой медали — потеря веса из-за выбрасываемого адреналина

Помимо этого, человек, подверженный стрессы, уязвим для простуд, ведь вырабатываемый кортизол приводит к тому, что снижается иммунитет.

Среди прочих симптомов: проблемы с пищеварением; нарушение концентрации внимания; выпадение волос; чувство раздраженности, подавленности, причем порой без особых на то причин; длительный беспокойный сон; физическая слабость; головная боль; невозможность расслабиться; снижение концентрации внимания.

Канадский эндокринолог Ганс Селье разделял стресс на три стадии:

Человек чувствует дискомфорт, он находится в стрессе, его жизнь обустроена через стресс и ему не очень хорошо живется в этом состоянии; Человек продолжает жить в этом состоянии стресса, но перестает испытывать физический и душевный дискомфорт; Происходят необратимые процессы в организме — гипертония, инфаркты, инсульты, бессонница и другое. Стресс может привести и к летальному исходу.

Как бороться с эмоциональным недугом

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Стресс коварен тем, что маскируется под свои симптомы, из-за чего люди начинают пытаться лечить именно их, а не справляться с настоящим раздражителем.

"Гоняться за симптомом — дело неблагодарное. Симптом — это верхушка айсберга. Я категорически убежден в том, что если удастся убрать то, что спрятано под водой, если удастся убрать напряжение, симптоматика исчезнет сама по себе. Потому что симптоматика — это маркер того, что где-то есть напряжение, где-то есть энергия, которая мешает нам жить", — отмечает психотерапевт.

Важно распознать свой раздражитель и устранить его влияние на вас. Хорошим способом справляться с напряжением являются восточные практики — йога и медитация. Также временно справится со стрессом могут помочь занятия спортом, совместный отдых с друзьями, хороший секс, смех и выход эмоций через слезы.

Если вы не можете самостоятельно распознать и устранить источник стресса, нужно обратиться к психологу или психотерапевту, а также к профильным специалистам, которые помогут устранить симптомы негативного напряжения.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00