Священники и журналисты. 10 профессий, в которых чаще всего встречаются психопаты

Портал Business Insider опубликовал топ-10 профессий, которые привлекают психически неуравновешенных людей.

Стоит отметить, что распознать психопата можно не всегда. Это не те "Джеки-потрошители", которых вы видите в фильмах или о ком читаете в книгах. Часто эти люди могут казаться вполне здоровыми, что только затрудняет их выявление.

Такое расстройство личности как психопатия характеризуется непринятием социальных норм, повышенной агрессивностью, импульсивностью, эгоистичностью и умением манипулировать людьми. Однако с такими качествами вполне возможно построить успешную карьеру. Возможно, даже легче, чем обычным людям, ведь у психопатов отсутствуют страх, сопереживание и угрызения совести.

Британский психолог, специализирующийся на изучении психопатии, Кевин Даттон провел глубокое исследование и составил список из 10 сфер деятельности, которые чаще всего привлекают психопатов.

1. Руководители, директора

У психопатов часто встречается такая черта, как "стойкость к хаосу". Любящие риск, импульсивные, бесстрашные и даже жестокие люди нередко идут высоко вверх по карьерной лестнице, становятся начальниками или бизнесменами.

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2. Юристы

Утверждать, что все юристы непорядочные, нельзя. Однако хладнокровность, умение манипулировать и красноречиво лгать, присущие психопатам, помогают людям с этим расстройством психики прекрасно вписаться в профессию.

3. Работники медиа (ведущие, актеры)

Работая на радио или телевидении, психопаты удовлетворяют свой нарциссизм, демонстрируют харизму, наслаждаются своей значимостью и легко могут манипулировать массовым сознанием.

4. Менеджеры по продажам

Поскольку сочувствовать другим психопаты не умеют, они легко могут "втюхать" покупателям совершенно ненужные или некачественные вещи. Компаниям, в которых они работают, это даже выгодно.

5. Хирурги

Незначительный уровень психопатии, а именно хладнокровность и отсутсвие эмоций, в хирургии даже полезны. Доктор, который не боится ни крови, ни криков пациента, может спокойно и эффективно провести операцию.

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6. Журналисты

Очень часто успеха в журналистике добиваются не те, кто действительно талантливо пишет или умеет преподнести информацию, а настойчивые, пронырливые и даже наглые люди, для которых нет никаких рамок и моральных принципов.

7. Полицейские

У полицейских очень напряженная и опасная работа, поэтому умение быть спокойным в кризисных ситуациях помогает полицейскому с психопатическими наклонностями обезвредить преступника. Однако такой человек легко может переступить грань адекватности и не просто задержать, но и проявить агрессию по отношению к нарушителю.

8. Священнослужители

Удивительно, но среди представителей духовенства тоже встречаются психопаты. Эти люди жаждут власти и безнаказанности, легко могут манипулировать чувствами верующих и обогащаться за чужой счет.

9. Шеф-повары

Большинство психопатов не заинтересованы в нанесении вреда другим, поэтому не беспокойтесь о том, что повара имеют доступ к открытому пламени и острым ножам в течение рабочего дня. Психопаты процветают в хаосе, где другие люди могут потерпеть неудачу, что может быть одной из причин, по которым они так хорошо работают на беспокойной кухне.

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10. Государственные служащие

Психопаты, которые отлично справляются с задачами в условиях кризиса, в роли госслужащих даже полезны. Их не раздражает очередь из многочисленных людей, каждый из которых пришел со воим неотложным вопросом. Кроме того, на такой работе психопат может почувствовать власть над другими, понимая, что от его печати или подписи зависит судьба человека.

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