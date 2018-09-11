Стало известно, мужчин каких профессий выбирают женщины в Tinder

Дизайнер интерьеров - наиболее привлекательная для женщин мужская профессия

Популярное приложение для знакомств Tinder определило мужские профессии, представители которых наиболее популярны среди женщин.

Популярный дейтинг-сервис, благодаря которому было образовано свыше 20 миллиардов пар, проанализировал данные о выборе женщин и определил, мужчин каких профессий наиболее часто «свайпают» пользовательницы приложения. Об этом сообщает мужской журнал Maxim.

Первое место в рейтинге наиболее привлекательных для женщин мужских профессий занимает дизайнер интерьеров. Следом за ним располагаются пилот и фельдшер.

Полный рейтинг топ-15 наиболее привлекательных для женщин мужских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:

Дизайнер интерьеров Пилот Фельдшер Адвокат PR-менеджер Продюсер Визуальный дизайнер Манекенщик Студент Инженер Ветеринар Учитель Хиропрактик Пожарный, парамедик Предприниматель

В свою очередь, рейтинг наиболее привлекательных для мужчин женских профессий выглядит несколько иначе. Мужчины охотнее знакомятся с женщинами, которые работают в сфере здравоохранения. Так, в пятерку самых привлекательных для мужчин женских профессий входят медсестры, стоматологи и аптекари.

Полный рейтинг топ-15 наиболее привлекательных для мужчин женских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:

Медсестра Стоматолог Фотограф Студентка Аптекарь Учительница Стюардесса Предприниматель Личный фитнес-тренер Официантка, бармен Специалист по физической реабилитации Журналист Визажист Адвокат Менеджер по маркетингу

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