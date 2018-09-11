Стало известно, мужчин каких профессий выбирают женщины в Tinder

Популярное приложение для знакомств Tinder определило мужские профессии, представители которых наиболее популярны среди женщин.
Популярный дейтинг-сервис, благодаря которому было образовано свыше 20 миллиардов пар, проанализировал данные о выборе женщин и определил, мужчин каких профессий наиболее часто «свайпают» пользовательницы приложения. Об этом сообщает мужской журнал Maxim.
Первое место в рейтинге наиболее привлекательных для женщин мужских профессий занимает дизайнер интерьеров. Следом за ним располагаются пилот и фельдшер.
Полный рейтинг топ-15 наиболее привлекательных для женщин мужских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:
- Дизайнер интерьеров
- Пилот
- Фельдшер
- Адвокат
- PR-менеджер
- Продюсер
- Визуальный дизайнер
- Манекенщик
- Студент
- Инженер
- Ветеринар
- Учитель
- Хиропрактик
- Пожарный, парамедик
- Предприниматель
В свою очередь, рейтинг наиболее привлекательных для мужчин женских профессий выглядит несколько иначе. Мужчины охотнее знакомятся с женщинами, которые работают в сфере здравоохранения. Так, в пятерку самых привлекательных для мужчин женских профессий входят медсестры, стоматологи и аптекари.
Полный рейтинг топ-15 наиболее привлекательных для мужчин женских профессий в приложении Tinder выглядит следующим образом:
- Медсестра
- Стоматолог
- Фотограф
- Студентка
- Аптекарь
- Учительница
- Стюардесса
- Предприниматель
- Личный фитнес-тренер
- Официантка, бармен
- Специалист по физической реабилитации
- Журналист
- Визажист
- Адвокат
- Менеджер по маркетингу
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