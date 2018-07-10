Спасибо, я сама. Исследование показало активный рост количества женщин, которые хотят сами платить за себя на первом свидании

В ходе нового исследования выяснилось, что за прошлый год значительно увеличилось количество женщин, которые хотят сами платить за себя на первом свидании.

Популярное приложение для знакомств и свиданий Badoo, которое насчитывает свыше 390 млн пользователей по всему миру, провело исследование с целью выяснить, каких изменений претерпел дейтинг в последние годы, пишет Independent.

Результаты опроса, в котором приняли участие более 2 тысяч пользовательниц приложения в возрасте от 18 до 30 лет, показали, что кардинально изменилось отношение женщин к финансовым вопросам на первом свидании. В частности, исследование установило, что 65 процентов женщин предпочитают платить за себя на первом свидании. Опрос также показал, что свыше 70 процентов женщин делают первый шаг, начиная общение с понравившимися мужчинами.

Результаты исследования прокомментировала психолог и дейтинг-эксперт Клэр Стотт, которая связывает изменения в поведении женщин на первом свидании с повышением самооценки:

«Уверенность в себе – это именно то качество, которое повышает уровень привлекательности женщины в глазах партнера. Женщины, которые проявляют инициативу и готовы самостоятельно заплатить за свой ужин в ресторане, безусловно, расцениваются мужчинами, как уверенные в себе и самодостаточные. Стоит отметить, что только неуверенные в себе мужчины будут расценивать самодостаточность женщины, как негативное качество», - говорит она.

Кроме того, по мнению Стотт, свидания сегодня кардинально отличаются от традиционного и устаревшего формата. Она отметила, что новое поколение мужчин и женщин ходит на свидания гораздо чаще, чем раньше:

«Сегодня приложения для знакомств популярны и доступны. Поэтому люди стали чаще ходить на свидания. Если мужчина будет придерживаться устаревшего представления о том, что за девушку нужно платить, он, вероятнее всего, столкнется с эмоциональным и финансовым выгоранием. Современные женщины понимают это и не хотят пользоваться мужчинами», - подытоживает психолог.

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