Спасибо, я сама. Исследование показало активный рост количества женщин, которые хотят сами платить за себя на первом свидании

В ходе нового исследования выяснилось, что за прошлый год значительно увеличилось количество женщин, которые хотят сами платить за себя на первом свидании.
Популярное приложение для знакомств и свиданий Badoo, которое насчитывает свыше 390 млн пользователей по всему миру, провело исследование с целью выяснить, каких изменений претерпел дейтинг в последние годы, пишет Independent.
Результаты опроса, в котором приняли участие более 2 тысяч пользовательниц приложения в возрасте от 18 до 30 лет, показали, что кардинально изменилось отношение женщин к финансовым вопросам на первом свидании. В частности, исследование установило, что 65 процентов женщин предпочитают платить за себя на первом свидании. Опрос также показал, что свыше 70 процентов женщин делают первый шаг, начиная общение с понравившимися мужчинами.
Результаты исследования прокомментировала психолог и дейтинг-эксперт Клэр Стотт, которая связывает изменения в поведении женщин на первом свидании с повышением самооценки:
«Уверенность в себе – это именно то качество, которое повышает уровень привлекательности женщины в глазах партнера. Женщины, которые проявляют инициативу и готовы самостоятельно заплатить за свой ужин в ресторане, безусловно, расцениваются мужчинами, как уверенные в себе и самодостаточные. Стоит отметить, что только неуверенные в себе мужчины будут расценивать самодостаточность женщины, как негативное качество», - говорит она.
Кроме того, по мнению Стотт, свидания сегодня кардинально отличаются от традиционного и устаревшего формата. Она отметила, что новое поколение мужчин и женщин ходит на свидания гораздо чаще, чем раньше:
«Сегодня приложения для знакомств популярны и доступны. Поэтому люди стали чаще ходить на свидания. Если мужчина будет придерживаться устаревшего представления о том, что за девушку нужно платить, он, вероятнее всего, столкнется с эмоциональным и финансовым выгоранием. Современные женщины понимают это и не хотят пользоваться мужчинами», - подытоживает психолог.
Смотрите также
- Ой, все. Опрос показал, что женщины не хотят ходить на свидания с "бородачами"
- Исследование определило "рецепт" идеального секса на первом свидании
- Оплати счет в ресторане и не говори о политике. Исследование показало, как вести себя на первом свидании, чтобы произвести впечатление
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования