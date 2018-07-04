Соцсети могут усиливать чувство одиночества у детей

Все большее количество детей жалуются на чувство изоляции и одиночества, свидетельствуют новые статистические данные. Специалисты считают, что ситуацию усугубляют социальные сети.

Как пишет Independent, в Великобритании данные о чувстве одиночества собирают всего второй год подряд: ранее службы фиксировали их как «низкая самооценка» или «ощущение себя несчастным». В этом году цифры демонстрируют 14-процентный рост количества обращений из-за одиночества по сравнению с предыдущим.

Собранные данные свидетельствуют, что почти 80% консультационных обращений приходятся на девочек, многие из которых утверждали, что воздействие социальных сетей и сравнивание себя с другими пользователями Интернета заставляют их чувствовать себя все более изолированными.

В то время как большинство тех, кто обратился за помощью, были подростками, самому молодому человеку, который звонил на линию помощи, было всего 10 лет.

"Недавно я почувствовал себя действительно одиноким. В социальных сетях я вижу, что все мои друзья хорошо проводят время, и это меня расстраивает, я чувствую, что никто не думает пригласить меня. Мое настроение ухудшается, и теперь я просто расстраиваюсь все время и не могу перестать плакать. Это влияет на мои успехи в школе, и мои колебания настроения неконтролируемы. Я больше не хочу чувствовать себя одиноким", - рассказал один из подростков.

"Одиночество нужно воспринимать всерьез, потому что оно потенциально опасно для физического и психического здоровья детей. Критический вопрос заключается в том, что вызывает этот рост среди молодежи?"- спрашивает основатель британской службы помощи детям и подросткам Childline Эстер Ранцен.

"Слишком ли мы заняты, чтобы освободить место и время для наших детей? Разве мы утратили привычку есть вместе? Или из-за иллюзии, созданной социальными сетями, что все остальные любимы, популярны и наслаждаются гораздо более захватывающей жизнью, они чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо?" - добавила Ранцен.

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