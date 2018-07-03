Снимаем розовые очки. Ученые определили, какие пары чаще разводятся

Пары, которые слишком привязаны друг к другу на начальном этапе отношений, чаще разводятся

Новое исследование определило ключевые признаки развода и характер отношений между партнерами, который свидетельствует о том, что в будущем у пары могут возникнуть проблемы в браке.

В ходе исследования ученые анализировали отношения 168 супружеских пар на протяжении 13 лет. В результате им удалось выяснить, что те пары, которые были чрезмерно ласковы, привязаны и внимательны друг к другу на начальном этапе отношений, с большей вероятностью разводились в будущем.

Ученые выяснили, что те пары, которые проявляли в среднем на треть меньше ласки и привязанности на первом этапе отношений и в период медового месяца, имели гораздо больше шансов прожить с партнером долгую и счастливую жизнь в браке и избежать развода, пишет Independent.

Результаты исследования прокомментировал психолог и эксперт по отношениям Мадлен Мейсон Рэйнтри. По ее мнению, чем трезвее партнеры смотрят друг на друга на начальном этапе отношений – тем больше у них шансов построить крепкую семью:

«Некоторые люди настолько увлечены своим партнером, что не могут трезво оценивать ситуацию. В этой ситуации «любовь слепа». Но увлечение – лишь временное состояние, как и страсть. Когда это состояние пройдет, человек может понять, что между ними с партнером нет ничего общего, кроме страсти. Тогда отношения завершаются разрывом», - говорит она.

Сьюзен Винтер, нью-йоркский эксперт по отношениям, согласна с мнением коллеги:

«Чрезмерная эмоциональность характерна для партнеров в период влюбленности, который, увы, длится недолго – как правило, от трех до девяти месяцев. Жизненные проблемы могут быстро напомнить о себе. И именно тогда вы увидите перед собой настоящего человека, без «розовых очков». Довольно часто реальность может вызвать разочарование, а разочарование в большинстве случаев приближает партнеров к разводу», - утверждает она.

Авторы исследования добавили, что привязанность и проявление нежности к партнеру не всегда является признаком развода в будущем. В частности, речь идет лишь о нездоровой эмоциональности и «токсичной страсти».

«Если вы увлечены друг другом настолько, что ограждаете партнера от общения с близкими и друзьями, проводите вместе с ним все свое свободное время и зацикливаетесь на партнера – ваши отношения нездоровые. Однако если вы относитесь к партнеру с уважением, нежностью и заботой – с вами все в порядке», - говорит Рэйнтри.

В свою очередь, пары, которые проявляли минимум привязанности друг к другу на этапе медового месяца, также попадали в «группу риска» и уже спустя в среднем два года после знакомства разводились с партнером. Результаты исследования также показали, что среди явных признаков развода – нежелание партнеров работать над отношениями, отсутствие взаимопонимания и уважения.

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