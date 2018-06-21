Села батарейка. Что такое синдром профессионального выгорания и как его распознать

Работа не приносит удовольствия, профессиональные обязанности стали безразличны, а вся жизнь сводится к тому, чтобы дожить до отпуска. Это одни из признаков профессионального выгорания, о котором в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Из разговора ведущих мы составили основные тезисы о профессиональном выгорании.

Профессиональное выгорание — это синдром, который развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических ресурсов человека, выполняющего ту или иную работу.

В основе профессионального выгорания лежит стресс. Как правило, больше всего ему подвержены представители тех профессий, в ходе которых приходится часто общаться с другими людьми: педагоги, социальные работники, полицейские и другие.

"Есть классификация профессий, которые объединены в пять больших групп: человек-человек, человек-машина, человек-животное, человек-символ, человек-артистический образ. Система работы человек-человек — это самый конфликтогенный вид деятельности. Работа с машиной более предсказуема, более объяснимо их поведение. А человек непредсказуем, он может сделать что-то, что может нас ранить", — говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

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Среди причин, которые могут привести к профессиональному выгоранию, выделяют: работу на неинтересной для человека должности или в неинтересной сфере деятельности; некорректная организация рабочего графика; конфликты с коллегами, которые приводят к стрессовым ситуациям; трудоголизм, в следствие которого отсутствует необходимое минимальное время для отдыха, и другие факторы.

"О признаках профессионального выгорания можно говорить, когда, например, вы ощущаете опустошение после работы. Каждый вечер вы идете домой и переживаете себя, как выжатый лимон. Либо, например, вы можете игнорировать то, как относятся к вам коллеги по работе. Если вы считаете пятницу величайшим днем недели, и у вас поднимается настроение, и вы переживаете такое депрессивное состояние, угнетенное состояние в воскресенье вечером. Это может быть маркером того, что, правда, может быть, формируется синдром", — комментирует специалист.

Внутреннее напряжение также часто возникает из-за нарушенного режима сна, — люди, которые "выгорели" на работе, обычно стараются как можно позже лечь спать, чтобы побольше насладиться свободным временем, и, как следствие, позже встают и часто опаздывают на работу из-за нежелания туда попасть.

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Психологи предупреждают, что профессиональное выгорание с сопутствующим ему постоянным стрессом может привести к психосоматическим расстройствам, повышению артериального давления и депрессии.

Синдром профессионального выгорания отличается от усталости тем, что с последней можно справиться просто хорошо отдохнув, чего не происходит в случае рабочего выгорания.

Предпосылки синдрома профессионального выгорания формируются еще в подростковом возрасте, поэтому важно помочь ребенку в юношеском возрасте определиться с выбором его специальности, один из хороших вариантов — прохождение профориентационного теста.

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Если вы только почувствовали возможные симптомы и рассмотрели признаки профессионального выгорания, стоит задуматься о том, чтобы взять паузу в работе и уделить свободное время хобби. Важно не прокрастинировать во время подобного незапланированного отпуска, — его цель не оттянуть время перед новым выходом на работу, а "подзарядить" вас внутренней энергией и восстановить душевные силы.

В случае уже развившегося синдрома, стоит обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет разработать план действий по выходу из сложной ситуации.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00