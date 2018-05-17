Сделай паузу. Ученые выяснили, в какое время суток использование смартфона вызывает депрессию

Ученые в очередной раз доказали негативное влияние смартфонов на психическое здоровья человека.

В ходе исследования ученых из университета Глазго выяснилось, что использование смартфона в ночное время суток может привести к ряду психологических проблем – чувству тревоги, беспокойству, бессоннице, депрессии и даже биполярному расстройству.

Это связано с тем, что использование мобильных устройств ночью нарушает работу внутренних биологических часов и в результате повышает риск психических расстройств. Об этом сообщает Independent, ссылаясь на научный журнал The Lancet Psychiatry.

В исследовании психологов приняли участие свыше 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Ученые контролировали уровень активности каждого из участников эксперимента с помощью датчиков на запястье, которые они носили в течение семи дней.

С помощью специальных устройств исследователи измеряли степень нарушения биологических часов участников исследования и в результате выяснили, что у тех людей, которые вели активную жизнь ночью, отмечалось более сильное нарушение внутренних часов в сравнении с людьми с более естественной дневной активностью.

В свою очередь, нарушение работы биологических часов человека ученые связали с риском развития серьезных проблем с психическим здоровьем. По данным авторов исследования, результаты являются предупреждением для современного общества и напоминанием о том, что отдаление от жизни по природным ритмам оказывает крайне негативное влияние на работу всего организма, а также на психоэмоциональное состояние человека.

Кроме того, ученые установили связь между нарушениями работы биологических часов и ощущением одиночества, нестабильным настроением и чувством собственной неполноценности. По данным специалистов, люди, которые нарушили работу своих внутренних часов использованием смартфонов в ночное время суток в результате чувствуют себя несчастными и одинокими.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook