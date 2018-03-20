Релакс отменяется. Ученые рассказали, почему безделье мешает в борьбе со стрессом

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что безделье негативно влияет на борьбу со стрессом.

В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Psychology Today, группа ученых пришла к неожиданному выводу, что пассивный отдых не снижает уровень стресса, а лишь приводит к усугублению нервозного состояния.

Ученые разделили участников эксперимента на две группы – людей, которые в нерабочие часы отдавали предпочтение безделью и людей, которые во время отдыха оставались активными. В результате выяснилось, что «ничегонеделание» никак не влияло на уровень стресса, в то время как активный отдых, включающий в себя изучение новой информации на интересующие человека темы, эффективно снижал уровень тревоги, беспокойства и усталости.

По мнению психологов, оставаясь активным даже во время отдыха, человек эффективнее избавляется от негативной энергии и стресса, накопленного в течение рабочего дня. Кроме того, изучение новой интересной информации позволяет испытать новые положительные эмоции и вдохновение.

В свою очередь, пассивный отдых не оказывал никакого влияния на психоэмоциональное состояние человека, что в дальнейшем приводило к хроническому стрессу.

Авторы исследования утверждают, что следует пересмотреть отношение и подход к отдыху, как к одному из инструментов борьбы со стрессом. Учитывая реалии современной жизни и наличие в ней стрессовых ситуаций на работе и за ее пределами, людям необходимо чаще удовлетворять потребности своего ума, заменяя негатив и стресс на работе изучением интересной и полезной информации.

«Когда вы чувствуете, что устали, напряжены или подавлены, потратьте всего пять минут на своем рабочем месте, чтобы погуглить интересующую вас тему или изучить новую информацию, которая вас вдохновляет. Как показывают результаты нашего исследования, это гораздо полезнее для нас, чем просмотр ленты в Instagram или видео с котиками в Facebook», - отмечают авторы эксперимента.

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