Расслабьтесь. Ученые доказали, что многозадачность снижает продуктивность

Выполняя много задач одновременно, вы не экономите время, а наоборот

Американские ученые опровергли распространенный миф о том, что выполнение нескольких задач одновременно ускоряет процесс работы и положительно влияет на производительность человека.

Ученые Мичиганского университета в ходе нового исследования обнаружили, что многозадачность препятствует производительности, а не наоборот, пишет Independent. Все дело в том времени, которое человек тратит на «переключение» между разными задачами, утверждают ученые. При этом, чем сложнее задача – тем больше времени человеку потребуется на «переключение».

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, участники выполняли сразу несколько задач, сложность которых с каждым разом возрастала. Исследователи фиксировали временные затраты на «переключение» между задачами, которые возрастали по мере того, как задачи становились сложнее.

Несмотря на то, что эти временные затраты были незначительными по отдельности, к концу эксперимента исследователи пришли к выводу, что в общей сложности время, затраченное на переключение между задачами, было ощутимым.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что многозадачность препятствует общей эффективности. Дополнительные исследования на тему пользы и вреда многозадачности, проведенные в Стэнфордском университете, подтвердили эти данные, а также доказали, что многозадачность делает человека менее внимательным и, более того, даже может ухудшать работу мозга.

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