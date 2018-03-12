Психологи назвали ежедневную привычку, которая приводит к беспокойству и депрессии

Согласно исследованию, проведенному в ноябре 2017 года, средний американец проверяет свой телефон каждые 12 минут или 80 раз в день. Эта, казалось бы, безобидная ежедневная привычка на самом деле опаснее, чем кажется.

Эта привычка развилась у современного общества не просто так, пишет My Domaine. Сайты социальных сетей, такие как Facebook и Instagram, были созданы для монополизации нашего внимания. "Всякий раз, когда кто-то лайкает или комментирует сообщение или фотографию, мы ... даем вам небольшую дозу допамина", - признавал ранее президент Facebook Шон Паркер. Другими словами, комментарий в Instagram или Facebook вызывает ту же реакцию в мозге, что и секс и еда, и это было сделано целенаправленно.

Следы этой зависимости, приводящей в конечном итоге к ощущению беспокойства и депрессии, можно сегодня наблюдать везде. "Для меня было два тревожных звоночка, - рассказала автор бестселлера Thrive, журналист Арианна Хаффингтон. - Сначала я смотрела вокруг и наблюдала, как все больше людей игнорируют окружающих их людей, будучи погребенными в их телефонах, а второй - данные, показывающие затраты на наше психическое здоровье". Например, с 1999 по 2014 год уровень самоубийств в США увеличился на 24%. Темпы депрессии и беспокойства резко возросли, особенно среди молодежи. С 2005 по 2014 год число подростков, сообщивших о депрессии, выросло на 37%. "Это не значит, что наши привычки в социальных сетях напрямую вызывают эти результаты, - но эти цифры - это звоночки, освещающее кризис в нашей культуре, где мы наблюдаем усиление жажды реального общения".

"Цифровая связь может, по сути, привести к изоляции, - рассказала психолог, эксперт по зависимости от технологий Дженни Йип. - Хотя вы можете ощущать себя "на связи" с помощью текстовых сообщений или комментариев в социальных сетях, на самом деле вы можете стать более далекими от людей в реальной жизни. Результатом является менее значимое и эффективное личное общение, что особенно важно для детей и подростков".

В качестве примера Йип привела постоянную проверку телефона во время семейного ужина. "Смартфоны и социальные сети уносят нас из настоящего момента. Уведомления в нашем телефоне или из социальных сетей могут заменять фактическое человеческое взаимодействие, вплоть до того, что человек будет избегать реальных действий, чтобы оставаться в сети онлайн", - говорит она.

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