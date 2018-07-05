Проще не бывает. Психологи выяснили, как мужчине стоит вести себя, чтобы очаровать женщину

Психологи выяснили, какое поведение мужчин способствует успеху у женщин.

Совместное исследование психологов Тома Купфера из Кентского университета и Пелин Гула из университета штата Айова показало, что женщин привлекают мужчины с чертами доброжелательного сексизма, который подразумевает идеализацию женщин, как хрупких и слабых, которыми нужно восхищаться, оберегать и защищать, пишет Independent.

Доброжелательный сексизм также подразумевает отношение к женщине, как к домохозяйке, хранительнице домашнего очага и матери, которую необходимо финансово обеспечивать, чтобы она имела возможность выполнять свою главную роль – заботиться о семье.

Проанализировав данные о предпочтениях в отношении поведения мужчин свыше 200 женщин, специалисты пришли к выводу, что наиболее привлекательными для них оказались представители сильного пола с поведением «в формате» доброжелательного сексизма. Враждебный сексизм, напротив, сильно отталкивал женщин.

По мнению авторов исследования, женщин привлекал такой тип мужчин, так как их поведение сигнализировало о «готовности инвестировать в семью», а также быть защитником, проявлять заботу и быть преданным.

Впрочем, по мнению известной журналистки и активистки по защите прав женщин Харриет Минтер, доброжелательный сексизм вызывает определенные опасения:

«Реальность такова, что нет ничего «​​доброжелательного» в отношении сексизма. Сексизм, как и любой другой «изм», основан на силе и укреплении статуса доминирующего партнера. Поэтому «доброжелательный сексизм» для меня является противоречивым понятием. Я считаю, что для мужчин в 21 веке вопрос о том, как быть привлекательным для женщин, очень запутанный. Мужчины были воспитаны в семьях, в которых все жили по стандартной схеме «мужчина добытчик, женщина хранительница очага». А сегодня можно встретить немало женщин, которые не хотят жить по такой же схеме, но все же не отказываются заботиться о детях или сходить с мужчиной на ужин, за который он заплатит», - говорит она.

Минтер добавила, что понятие доброжелательного сексизма можно сравнить с благотворительным феминизмом:

«Это странные понятия. Интересно, можно ли назвать поведение женщины, которая пригласила мужчину на ужин за свой счет, как благотворительный феминизм? На самом деле, мужчина или женщина платит за ужин в ресторане не для того, чтобы стигматизировать себя, а для того, чтобы проявить заботу и внимание», - подытоживает она.

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