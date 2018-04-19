Популярный сайт знакомств назвал самые привлекательные профессии среди тех, кто ищет пару

Женщин больше всего привлекают шеф-повара

Популярный сайт и приложение для знакомств Badoo, который имеет более 380 млн пользователей по всему миру, назвал профессии, которые являются самыми привлекательными для мужчин и женщин, которые находятся в поисках партнера.

Исследование проводилось путем сбора данных 5 тыс. британских пользователей Badoo в возрасте от 18 до 30 лет, пишет Independent.

Согласно результатам, пять женских профессий, вызывающих наибольший интерес у мужчин, это:

1. Парикмахер

2. Медсестра

3. Юрист

4. Предприниматель

5. Учитель

А мужчины хотят знакомиться с парикмахерами. Фото: Unsplash

В то же время пятерка самых привлекательных мужских профессий выглядит так:

1. Шеф-повар

2. Инженер

3. Предприниматель

4. Маркетолог

5. Художник

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