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Популярный сайт знакомств назвал самые привлекательные профессии среди тех, кто ищет пару

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Женщин больше всего привлекают шеф-повара
Фото: Unsplash

Женщин больше всего привлекают шеф-повара

Популярный сайт и приложение для знакомств Badoo, который имеет более 380 млн пользователей по всему миру, назвал профессии, которые являются самыми привлекательными для мужчин и женщин, которые находятся в поисках партнера.

Исследование проводилось путем сбора данных 5 тыс. британских пользователей Badoo в возрасте от 18 до 30 лет, пишет Independent.

Согласно результатам, пять женских профессий, вызывающих наибольший интерес у мужчин, это:

1.       Парикмахер

2.       Медсестра

3.       Юрист

4.       Предприниматель

5.       Учитель

 

А мужчины хотят знакомиться с парикмахерами. Фото: Unsplash

В то же время пятерка самых привлекательных мужских профессий выглядит так:

1.       Шеф-повар

2.       Инженер

3.       Предприниматель

4.       Маркетолог

5.       Художник

 

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