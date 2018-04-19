Популярный сайт знакомств назвал самые привлекательные профессии среди тех, кто ищет пару

Популярный сайт и приложение для знакомств Badoo, который имеет более 380 млн пользователей по всему миру, назвал профессии, которые являются самыми привлекательными для мужчин и женщин, которые находятся в поисках партнера.
Исследование проводилось путем сбора данных 5 тыс. британских пользователей Badoo в возрасте от 18 до 30 лет, пишет Independent.
Согласно результатам, пять женских профессий, вызывающих наибольший интерес у мужчин, это:
1. Парикмахер
2. Медсестра
3. Юрист
4. Предприниматель
5. Учитель
В то же время пятерка самых привлекательных мужских профессий выглядит так:
1. Шеф-повар
2. Инженер
3. Предприниматель
4. Маркетолог
5. Художник
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