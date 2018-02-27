Полный вперед! 12 способов стать более уверенным в себе

Эксперт портала Care 2, консультант по вопросам психического здоровья Кейти М рассказала, как стать уверенным в себе человеком.
Если вы ощущаете себя неуверенно, постоянно сомневаетесь в принимаемых решениях или боитесь высказать свою точку зрения, вам стоит оценить свое отношение к личной жизни, карьере, дружбе и к самому себе. Так считает психолог Кейти М, которая делится 12 полезными советами о том, как построить счастливое и уверенное будущее.
Как стать более уверенным в себе: 12 способов
Личная жизнь
1. Не бойтесь говорить о своих потребностях. Счастливые отношения – результат хорошо налаженной коммуникации. Чтобы понимать друг друга и смотреть с любимым человеком в одном направлении, важно говорить о своих желаниях и потребностях. Пусть ваш партнер знает, что вам нужно и чем он может помочь.
2. Не будьте с теми, кто тянет вас вниз. Если вы ощущаете, что ваш партнер вас не ценит, не дает двигаться вперед или пытается вами руководить, разрывайте эти отношения, не терпите нуважительного отношения к себе. Со временем вы поймете, что такое решение помогло вам стать сильнее и лучше.
3. Следуйте за своим сердцем. Ваши мечты и планы в личной жизни могут отличаться от ожиданий вашей семьи или друзей. Поступайте так, как велит сердце, а не так, как считают нужным и более подходящим для вас ваши близкие. Это ваша жизнь и только вы знаете, что или кто сделает вас счастливым.
Карьера
4. Научитесь говорит "нет". Прекратите соглашаться вести дополнительные проекты и брать на себя новые обязанности, которые ведут к усталости и эмоциональному выгоранию. Привыкайте говорить "Нет, у меня есть своя работа, я не могу вам в этом помочь".
5. Говорите о том, что вас не устраивает. Для построения нормального рабочего процесса в коллективе должен быть фидбэк, ии обратная связь. Если вам не нравятся какие-либо дейтвия начальства или способ ведения проекта, скажите об этом. Предложите альтернативный вариант решения вопроса. Так вы сможете и изменить стуацию к лучшему и показать другим свою инициативность, предприимчивость, смелость.
6. Не бойтесь начинать с начала. Если вам надоела ваша работа в определенной компании или же вы чувствуете, что хотите заниматься чем-то кардинально другим, меняйте ситуацию. Не бойтесь уволиться и уйти вникуда. При большом желании и старании человек может достичь чего угодно.
Дружба
7. Исследуйте новые места. Выбирайтесь из дома и отправляйтесь в новые, незнакомые места. Выходите из зоны своего комфорта и пробуйте новые активности, например, экстремальные развлечения или необычные впечатления. На пути к неизведанному вы можете встречать интересных людей, заводить знкомства и дружбу. Это позволит вам быть более раскрепощенным и расширит кругозор.
8. Чаще встречайтесь с друзьями. Не забывайте и о тех друзьях, с которыми вы знакомы давно. Звоните им и интересуйтесь, как дела, организовывайте встречи, будьте более общительным и уверенным.
9. Разрывайте некоторые связи. Точно так же, как и с любимым человеком, если ваш друг мешает вам двигаться вперед, подбивает на недостойные дейтсвия или не верит в ваш успех, не стоит общаться с такими "друзьями". Старайтесь окружать себя правильными людьми.
Любовь к самому себе
10. Любите свое отражение в зеркале. Не обращайте внимание на стандарты красоты, прописанные в глянцевых журналах или голливудских фильмах. Каждый человек по-своему красив. Влюбляются и дружат с человеком не за его внешность, а на работу берут за профессионалные качества, а не за цвет волос или рост. Любите себя таким, какой вы есть, и смело идите к свои целям.
11. Самосовершенствуйтесь. Хотите стать выносливее и быть в тонусе? Запишитесь в спортзал. Хотите улучшить состояние здоровья? Начните правильно питаться или посетите доктора. Хотите снять стресс? Помедитируйте или сходите в спа-салон. Заботьтесь о себе.
12. Ведите журнал благодарностей. Журнал благодарностей – это прекрасный способ оставаться в хорошем расположении духа и быть уверенным в себе. Возьмите за правило записывать определенные моменты дня, за которые вы благодарны. Со временем вы научитесь замечать мелочи, которые делают вас счастливее, будете осознавать, что живете не зря.
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