Полюби себя. Из чего состоит наша самооценка

Завышенная или заниженная самооценка может серьезно портить человеку жизнь. Как же адекватно оценивать себя и воспринимать любую конструктивную критику без ущерба чувству собственного достоинства? Этот вопрос в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ обсуждали ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Из их разговора мы составили три тезиса о самооценке.

Что такое самооценка и как она формируется

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Самооценка — это внутреннее представление человека о самом себе. Психологи и психотерапевты уверены, что она формируется в течение всей нашей жизни, однако ее фундамент закладывается с самого детства.

В раннем возрасте самооценка ребенка формируется по мере того, как к нему относятся родители, ведь на первых этапах жизни человек подавляющую часть времени взаимодействует именно со своей семьей. Если до прихода в детский сад или школу ребенка заслуженно хвалили и не принижали его способности и успехи, то в новой коммуникационной среде он будет чувствовать себя увереннее и станет менее уязвимым к возможной критике со стороны сверстников или учителей.

"Любой человек не всегда может адекватно оценивать себя. Мы во многом опираемся на среду. Среда нам рассказывает, какие мы. Общаясь с одноклассниками, во дворе с ребятами или с кем-то в интернете, подростки узнают, какие они. Точно так же наша самооценка формируется в контакте со средой", — отмечает психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Какой бывает самооценка

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Согласно одной из самых простых классификаций самооценки, она делится на четыре типа: адекватная и неадекватная, которая дополнительно разделяется на завышенную и заниженную.

Человек, который обладает адекватной самооценкой, знает свои силы, возможности и недостатки, относится к конструктивной критике как к позволяющему исправить свои ошибки руководству.

Что касается неадекватной самооценки, которая делится на завышенную и заниженную, психологи считают, что это стороны одной медали. Люди, обладающие или чрезмерно высоким самомнением, или уничижительно относящиеся к себе, просто по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию.

Люди с завышенной самооценкой неспособны работать над собой, ведь они "и так идеальны". Любые сложные ситуации, с которыми они не могут справиться, становятся для них фрустрирующими. Сталкиваясь с трудностями, они отступают, виня кого-угодно, только не себя. Завышенная самооценка может происходить родом из детства, когда родители перехваливают ребенка, из-за чего у него укореняется чувство постоянной правоты и иллюзорной сверх-особенности.

"Основные маркеры и свидетельства заниженной самооценки - это отсутствие веры в себя, в свои собственные силы, когда человек живет с идеей, что у меня не получится. И заниженная самооценка часто делает нас малоактивными. Есть какая-то внутренняя убежденность, что все должно быть идеально, а если не идеально, то лучше вообще даже не пробовать", — объясняет психотерапевт.

Такой тип самооценки тоже может происходить родом из детства, когда родители не хвалят или принижают достоинства ребенка, а внимание на недостатках наоборот акцентируют.

Как быть неуязвимым к критике и иметь нормальную самооценку

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В основном негативно на нашу самооценку влияет критика или фанатичное и постоянное сравнение себя с другими. Слушая критический комментарий в сторону себя или результатов своего труда, важно понимать, с каким намерением это делается. Конструктивная критика со стороны необходима человеку и позволяет ему проделывать работу над своими ошибками, становясь лучше. В таком случае не имеет смысла принимать все на свой счет и допускать, чтобы критика негативно сказывалась на вашей самооценке.

Однако, если в вашу сторону высказывают негативные комментарии, лишенные всякого конструктивного зерна, которое поможет вам увидеть свои ошибки, и которые выставляют вас плохим человеком из-за ваших небольших промахов, стоит проигнорировать такую критику и не дать ей задеть вашу самооценку.

"Если я сделал что-то не так, то это не означает, что я неудачник. Я просто допустил определенную ошибку в данный момент. И, сделав определенные выводы из своей ошибки, в следующий раз я ее постараюсь не допустить. Это не делает меня полностью никчемным. Это всего лишь ошибка. Но если кто-то говорит: "Ты сделал ошибку, теперь ты всецело становишься плохим", то это большая ошибка. Я думаю, каждый из нас делал какие-то ошибки осознанно или неосознанно", — говорит специалист.

Поэтому важно самому адекватно оценивать свои достоинства, активно развивать и приумножать их, а также знать о том, что у вас есть свои недостатки — и это нормально.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00