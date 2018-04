Подожди, не уходи. Исследование определило самый счастливый период в браке

Американские ученые определили самый счастливый период в браке. И это не медовый месяц.

Напротив, в ходе исследования ученые из университета штата Пенсильвания и университета Бригама Янга выяснили, что период идеальной гармонии между партнерами наступает после 20 лет жизни в браке, пишет Independent.

Ученые использовали данные из крупного исследования Marital Instability Over the Life Course о двух тысячах человек, которые отмечали, как менялся уровень удовлетворенности отношениями с партнерами в разные периоды брака. В этом исследовании принимали участие свыше 2 тысяч респондентов – женщин в возрасте до 35 лет и мужчин в возрасте до 37 лет.

В результате им удалось установить, что удовлетворенность отношениями постепенно снижалась в течение первых 20 лет брака, но затем снова начинала стабилизироваться. Спустя 20 лет совместной жизни уровень удовлетворенности отношениями возрастал в разы, как и уровень удовлетворенности, получаемый от совместного времяпровождения.

«Несмотря на то, что в наши дни развод – обычное дело, примерно половина всех браков длится всю жизнь. Как показывают результаты нашего исследования, чем дольше длится брак – тем больше шансов, что он будет счастливым», - говорят исследователи.

