Почувствуй это. Три тезиса психотерапевта об эмоциях и чувствах

Контролируйте не свои эмоции, а свою реакцию на них

Что такое чувства и эмоции, как они возникают и что значат, а также нужно ли с ними справляться? Об этом в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Эмоции и чувства — не одно и то же

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Многие ошибочно считают эмоции и чувства одним и тем же понятием. На самом деле это не так.

"Это разные категории. Эмоции возникают у нас ситуационно, они привязаны к какому-то событию. Чувства пролонгированы, они растянуты во времени. Например, чувство любви к родному человеку, если оно есть, оно существует с нами, условно, всегда. Если мы любим по-настоящему. Если же мы говорим про эмоцию, то она привязана к какому-то событию. Я люблю этого человека, но если он сделал что-то, что меня обидело, я могу злиться, могу даже ненавидеть", — объясняет психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Важно понимать, что любые, даже негативные эмоции, временны, и они не отображают подлинные чувства к определенному человеку, а только показывают ваши переживания и ощущения в настоящий момент.



Не существует "неправильных" эмоций

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Эмоция — это ваша естественная реакция на тот или иной раздражитель. Нельзя быть постоянно радостным, так же, как и находится в вечном упадке духа. Именно эмоциональные контрасты и полная гамма ваших чувств делают вас тем человеком, которым вы являетесь на самом деле.

"Они все хороши, они все имеют право на существование, они все важны для нас, потому что говорят о наших потребностях, о том, что мы живые, мы переживаем. И когда говорят "контролируй свои эмоции", я не согласен. Мы не можем контролировать свои эмоции, потому что это химия. Если я переживаю страх, то эта реакция всего моего организма, вся моя вегето-сосудистая система реагирует на ситуацию страха. Это наши животные механизмы", — говорит кандидат психологических наук.

Однако важно обратиться за специализированной помощью, если вы постоянно находитесь в упадке душевных сил и подавленном состоянии, — это могут быть одни из симптомов депрессии.



Контролируйте не эмоции, а свою реакцию на них

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Мы не можем подчинить себе эмоции, но можем контролировать их физическое проявление.

"Если я, переживая ту или иную эмоцию, не могу контролировать свое поведение, например, злость или сексуальное возбуждение, то я веду себя как психопат, и общество меня воспринимает именно так", — отмечает психотерапевт.

Мы в силах пережить и внутренне принять любую свою эмоцию, не доводя свое состояние до "внутреннего взрыва", из-за которого может произойти неадекватная внешняя реакция организма.

"Очень важно, чтобы мы все пробовали развивать в себе способность проговаривать свои эмоции. Эта способность развиваема. И когда у нас будет развиваться чувствительность, мы будем стараться максимально, с какой-то определенной частотой, задавать себе вопрос: "А что я сейчас чувствую, как я отношусь к той или иной ситуации, что это за переживание?", — делится советом Геннадий Мустафаев.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00