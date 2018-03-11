Американский психолог рассказал, почему возникает ревность и как от нее избавиться

Американский психолог, автор книги "Лекарство от ревности" Роберт Лихи объяснил, почему мы ревнуем и как это чувство преодолеть.

"Ревность всегда зарождается там, где есть три человека", – объясняет доктор Лихи. Это чувство возникает тогда, когда один из партнеров чувствует угрозу с третьей стороны. Либо один из партнеров заинтересован в третьей стороне, либо же этот "третий" заинтересован в человеке, который состоит в отношениях. Конечно, иногда это может быть и то, и другое.

Лихи делит романтическую ревность на две категории: сексуальную (вы переживаете, что партнер изменит вам физически) и эмоциональную (вы беспокоитесь, что партнер будет эмоционально близок с кем-то другим). Согласно исследованиям, мужчины чаще страдают от первого, а женщины более подвержены ревности второго типа.

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Почему возникает ревность

Оба вида ревности могут возникать из-за неуверенности в отношениях, говорит Роберт Лихи. Причинами такой неуверенности бывают неоправданные ожидания, неравноценные обязательства партнеров, опыт разрыва отношений по инициативе экс-партнера и пережитое предательство в предыдущих отношениях.

"Иногда ревность может возникать как следствие высокой самооценки, из-за которой недостатки в поведении другого человека кажутся более явными по сравнению с собственными", – говорит Лихи. Человеку с завышенной самооценкой может казаться, что с ним обращаются неподобающе, недостаточно любят.

Но ревность – это не всегда плохо. "В небольшой или умеренной степени ревность может свидетельствовать о сильной связи и любви", – объясняет психолог, – "Случаются ситуации, когда люди пытаются проверить своих партнеров, чтобы увидеть, ревнуют ли они. Если не переусердствовать, то в этом нет ничего криминального".

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Если вы ощущаете навязчивую ревность, которая съедает вас изнутри и мешает счастливым отношениям, Роберт Лихи предлагает прислушаться к пяти советам, помогающим перестать ревновать.

Как перестать ревновать: пять советов

1. Контролируйте свою ревность. Осознайте, что это сложная эмоция, которая присутствует у всех и на которой не стоит заострять внимание.

2. Откажитесь от поведения, которое только усиливает ревность. Перестаньте допрашивать и проверять партнера, следить за ним и во всем контролировать. Чем чаще вы занимаетесь подобными вещами, тем больше вы подпитываете свою ревность.

3. Время ревности. Преодолеть ревность раз и навсегда не получится, но и постоянно ревновать не стоит. В дни, когда это чувство возникает, уделяйте 10-20 минут для ревностных мыслей, записывая их в блокнот и анализируя. Но затем не давайте себе возвращаться к этим мыслям.

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4. Установите правила. Откровенно поговорите с партнером. Обсудите с ним такое поведение друг друга, какое для вас обоих приемлемо и какое нет. Расскажите, что вас смущает и что заставляет ревновать. Умение слышать друг друга и идти на компромиссы помогают строить счастливые отношения, где нет места для ревности.

5. Не тешьте себя надеждами. Ревность не всегда возникает на ровном месте. Случается так, что партнер действительно обманывает вас или попросту вам не подходит. Не бойтесь расставания, если отношения ведут вникуда. Помните, что у вас была счастливая жизнь до этих отношений и будет после.

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