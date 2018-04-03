Отсутствие стигм и отношения в Сети. Почему миллениалам жить легче, чем их родителям

Миллениалы - поколение, рожденное с 1981 по 1996 год, - с легкостью жалуются, что их жизнь значительно сложнее, чем была жизнь их родителей и бабушек и дедушек в аналогичном возрасте. В некоторых аспектах это действительно так.

Однако во многих отношениях жизнь молодежи сегодня лучше, чем была 30 или 60 лет назад. Ведь сферы отношений, здоровья и образования перенесли сильнейшие преобразования.

Сайт Business Insider собрал шесть основных причин того, что жизнь миллениалов не так сложна, как ее преподносят:

Миллениалы могут поддерживать связь с семьей и друзьями в социальных сетях

Существует множество разговоров о том, что социальные медиа разрушают наше внимание, способность наслаждаться спокойствием, самооценку и нашу жизнь в целом. Но одна из их основных функций - поддерживать связь с людьми - и это очень удобно. Маме может повезти однажды натолкнуться на улице на соседа из детства, но вы можете отправить ей сообщения и фотографии в любое время.

Исследование, опубликованное в 2015 году в Journal of Experimental Psychology: General, показало, что «пассивное» использование Facebook действительно может ухудшить самочувствие. Но «активное» - может заставить нас чувствовать себя лучше.

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Миллениалы находят партнеров в Интернете - и такие отношения могут быть более крепкими

Когда родители миллениалов были молоды, онлайн-знакомств просто не существовало. И все больше исследований показывают, что люди, которые познакомились в Интернете, имеют более хорошие отношения, с меньшей вероятностью разводятся и фактически выходят замуж быстрее, чем пары, которые встретились в реальной жизни.

Так может происходить потому, что люди, которые регистрируются на сайтах знакомств, могут быть более заинтересованы в отношениях, чем, к примеру, люди в баре. Сегодня легче, чем когда-либо, найти людей, ориентированных на отношения.

У миллениалов есть больше вариантов удаленной и работы со свободным графиком

Цифровые технологии могут обладать двумя крайностями, если дело касается работы. С одной стороны, можно и нужно быть «всегда включенным». С другой - сегодняшние молодые специалисты могут использовать эту технологию в своих интересах. Сегодня все больше компаний нанимают сотрудников на удаленную работу.

Эта недоступная для большинства бэби-бумеров и поколения Х возможность позволяет улучшить баланс между работой и жизнью, заботиться о детях или других членах семьи.

Фото: oscartian547 / Flickr

Миллениалы имеют легкий доступ к медицинской информации

За последнее десятилетие стало намного легче найти информацию о питании. Например, с 2010 года рестораны должны указывать количество калорий во всех позициях меню.

Хотя некоторые эксперты настаивают, что людям стало сложнее терять вес по многим причинам, включающим меньшее количество сна и больший уровень стресса. Но количество информации о том, что именно вы даете своему организму, увеличилось – и теперь ваше дело, как ее использовать.

Миллениалы могут учиться за пределами традиционной аудитории

Крупные образовательные учреждения во всем мире предлагают онлайн-курсы и другие возможности виртуального обучения. Сегодня есть возможность подписаться на онлайн-классы по темам от программирования до создания личного бренда.

Этот сдвиг оказал большое влияние на поколение миллениалов: опубликованный ранее опрос показал, что 69% людей в возрасте от 18 до 34 лет сказали, что узнали больше с помощью технологий, чем от людей. Среди поколения бэби-бумеров только половина сказала то же самое.

Фото: Jeff Djevdet / Flickr

Миллениалы реже сталкиваются со стигмой из-за психического здоровья

В июле 2017 года в Twitter стал вирусным пост веб-разработчика, в котором женщина поделилась e-mail своего босса, в котором он похвалил за взятый выходной, чтобы сосредоточиться на ее психическом здоровье.

Это яркий пример того, как стигма вокруг психического здоровья постепенно исчезает. Эксперты утверждают, что забота о себе является настолько популярной среди миллениалов, насколько не была среди всех предыдущих поколений.

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