Папе снова 17. Что такое инфантильное поведение и как с ним справиться

Гиперопека родителей над своим ребенком может пагубно повлиять на его способность самостоятельно принимать решения

Муж ведет себя как ребенок, тратя все свое время на видеоигры, а жена тратит деньги направо-налево, словно подросток. С инфантилизмом своего партнера сталкиваются множество людей, состоящих в отношениях. Об этом явлении в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Мы послушали их разговор и выделили главное об эмоциональной незрелости.

Что такое инфантилизм

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Инфантилизм — это незрелое поведение взрослого человека с сохранением поведенческих и физических черт, которые характерны для подросткового возраста.

Проявления инфантильности у человека происходят в нескольких сферах, например, в финансовой. Легкомысленное отношение к деньгам, безответственная трата средств и склонность к постоянной "жизни в долг", вместо накопления и целесообразного использования своего заработка, являются признаками инфантильного человека.

"Безответственное отношение к деньгам символизирует безответственное отношение к людям. Деньги - это не хорошо и не плохо, это энергия, это способ построения наших взаимоотношений. Поэтому, как человек относится к деньгам, точно так же он относится и к другим людям", — говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Такие люди безответственно относятся к своим рабочим обязанностям, совершая множество ошибок, за которые не готовы нести ответственность, что приводит к увольнению.

Еще одним симптомом инфантилизма является ненадежность и необязательность, когда человек не выполняет свои обещания, а также пагубная прокрастинация, которая характеризуется откладыванием важных дел и решений на "последнюю минуту".

Помимо этого, люди, подверженные инфантилизму, склонны к "вере в чудо" или так называемому эффекту Бога из машины. Им хочется верить в возможность значительных достижений чрезмерно легким, опирающимся на случайность и судьбу путем. Например, самым очевидным способом разбогатеть такой человек может считать участие в лотерее, вместо накопления средств на открытие собственного бизнеса.

"Еще одна сфера — отсутствие целей. Взрослые люди приблизительно или более-менее четко понимают, чего они хотят. Конечно, я могу по пути своей жизни поменять свои цели. Но пока они у меня существуют, я иду по направлению к этой цели. Может быть, через какое-то время я поменяю ориентир. Но инфантильный человек не способен делать это без давления. Ему надо напоминать, его надо все время подталкивать, как будто у него нет опыта жить самостоятельно", — комментирует специалист.

Причины эмоциональной незрелости

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Корни причин развития инфантилизма уходят в детство. Гиперопека родителей над своим ребенком может пагубно повлиять на его способность самостоятельно принимать решения и добиваться целей собственными силами. В подростковом и юношеском возрасте человеку важно уметь преодолевать кризисы хотя бы отчасти самостоятельно, чтобы получить необходимый для отдельной от родителей жизни.

Также, по мнению психотерапевта, причиной развития инфантильного поведения является современная культура потребления товаров и услуг, когда из-за повсеместной компьютеризации весь опыт решения настоящих проблем и испытаний замещается виртуальной средой, снисходительной к человеку: справляться с виртуальными трудностями и принимать решения в онлайн-игре намного проще.

Психологи выделяют как минусы, так и плюсы инфантилизма у человека. Основными минусами являются:

Безответственность;

Беспомощность в принятии решений;

Проблемы в организации собственного быта;

Неумение обращаться с денежными средствами;

Отсутствие целей;

Плюсами инфантильности можно назвать креативность, умение мечтать, неприхотливость в досуге и отношениях.

Как справится с инфантильностью

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Состояние эмоциональной незрелости возможно перерасти при условии того, что партнер инфантильного человека не будет поддерживать патологически деструктивный способ построения отношений и перестанет поддерживать устойчивую систему потакания незрелому и детскому поведению своего партнера.

Помимо этого, эмоционально незрелый человек должен, при поддержке близких людей, найти в себе волю к изменениям и приобретению важных жизненных навыков. Вера в инфантильного человека и создание возможностей для самостоятельного принятия им решений может положительно сказаться на его личном росте.

"Если говорить про напутствие, то Хорхе Букай в книге Любить с открытыми глазами сказал очень хорошую фразу: "Страдать из-за того, что все складывается не так, как мы себе представляли, не только бесполезное занятие, но и признак инфантилизма". Ваша жизнь принадлежит вам. И как вы ее организуете, зависит во многом от вас", — отметил психотерапевт.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00