Нервы на пределе. Как справиться с пассивной агрессией

Все раздражает, хочется саботировать просьбы других людей и есть чувство, что внутренний гнев мешает жить. Так выглядят некоторые признаки пассивно-агрессивного поведения. О том, что это такое и как с этим справиться в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ говорили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Из их разговора мы выделили основные факты о пассивной агрессии.

Пассивная агрессия — это манера поведения, при которой подавляется проявление гнева. Человек с пассивно-агрессивно поведением страдает от нереализованности своих эмоций. Как и многие другие психологические проблемы, пассивная агрессия берет своих корни из детства.

Если будучи ребенком человека пытались пристыдить за проявление своих негативных чувств, в нем начинала копиться "невысказанность" чувств, заставляя раздражаться и испытывать постоянное напряжение.

"Будучи социально адекватными, мы с вами должны научиться контролировать свое поведение и научиться разрешать себе проживать эмоции", — отмечает психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Один из признаков взрослого пассивного агрессора — трудности в отказах другим людям. На просьбу другого человека они чаще всего согласятся, но начнут ее саботировать. "Забыл", "опоздал", "был не в настроении", — классические примеры пассивной агрессии, когда люди бояться говорить в открытую о своем нежелании или несогласии. Пассивно-агрессивный человек боится обидеть другого и вступить в открытую конфронтацию, а проявляют свое недовольство посредством сторонних действий и поступков.

"Они говорят: "Ты, конечно, поступай как знаешь, можешь так делать. Конечно, зачем тебе волноваться о моем здоровье, о моих нервах", — описывает пример общения с пассивно-агрессивным человеком специалист.

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Еще один признак пассивной агрессивности у человека — подавление и отрицание своих эмоций. Часто люди с таким поведением бояться, что при открытом проявлении своих негативных чувств и выплеске эмоций случится что-то страшное и непоправимое, которое может повлечь, например, разрыв с любимым человеком. В силу этого, у пассивных агрессоров недостаточно опыта адекватного выражения своей неудовлетворенности поведением или действиями своих друзей, родственников или второй половинки. Их "токсичность" часто приводит к обратному эффекту — другие люди не могут мирно договориться с пассивным агрессором и установить устраивающие обоих "правила игры".

Если вы замечаете за собой черты пассивно-агрессивного поведения, в следующий раз, когда у вас появятся негативные эмоции по отношению к другому человеку, попробуйте сразу же их с ним обсудить. Проговорите взаимные претензии друг к другу и постарайтесь найти компромисс.

Когда вы понимаете, что переживаете какие-то чувства и эмоции, которые вас переполняют — приостановитесь на долю секунды и как будто бы поднимитесь в метапозицию. Внутренний диалог может звучать приблизительно так: "Да, конечно, я сейчас злюсь, злость меня переполняет; я, может быть, ненавижу этого человека; да, но это мои переживания". Следующий вопрос: "Что я могу делать, как я могу себя вести, какое социально-адекватное поведение я мог бы сейчас использовать?", советует психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Если ваш партнер оказался пассивным агрессором, не ищите причины такого поведения. Сообщите ему, что для вас важна честность в его проявлении эмоций и чувств по отношению к вам. Постарайтесь объяснить ему, что во взаимном конструктивном диалоге отношения станут более доверительными и теплыми.

Помните, что агрессия является всего лишь проявлением одной из основных эмоций — гнева. Научившись контролировать ее проявление, можно сохранить внутреннюю и внешнюю гармонию и развить более осознанное поведение с другими людьми.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00