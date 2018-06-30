Не хотят делиться. Ученые нашли связь между высоким доходом и нежеланием проявлять щедрость

Чем больше зарабатывает человек - тем менее охотно он делится деньгами с другими

Британские ученые выяснили, что состоятельные люди реже проявляют щедрость, чем те, кто зарабатывает мало.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии провели социальный эксперимент, в ходе которого нашли связь между высоким доходом человека и его нежеланием делиться деньгами с другими, сообщает Independent.

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале по психологии Basic and Applied Social Psychology, показали, что участники эксперимента с низким уровнем дохода чаще проявляли щедрость, чем участники из категории «богатых» респондентов. Особую скупость проявляли те участники эксперимента, которые добивались успеха и высокого уровня доходов своими силами, а не по «счастливой случайности», отметили специалисты.

Ученые связали это с тем, что респонденты, которые тяжело работали, чтобы стать богатыми, не хотели рисковать или делиться заработанными деньгами с другими.

«Люди с низким уровнем дохода готовы рисковать. В ходе эксперимента они охотнее соглашались вкладывать деньги в так называемый «общий банк». Мы связываем это с тем, что они подсознательно считают, что им нечего терять. В свою очередь, богатые респонденты отказывались делиться деньгами с другими и жертвовать средства в «общий банк», пытаясь сохранить весь свой доход для себя», - отметили ученые.

При этом, исследователи выяснили, что эмпатия не имела никакого влияния на поведение респондентов, когда речь заходила о вкладывании денег в «общий банк».

«Это довольно неожиданный вывод для нас, ведь ранее считалось, что именно эмпатия – сопереживание является основой действий человека в обществе. Наше исследование опровергает это мнение, доказывая, что, когда речь идет о деньгах, эмпатия не влияет на социальное поведение человека», - говорят специалисты.

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