Нарисуй мне небо. Исследование показало, как оттенки в интерьере влияют на настроение

Новое исследование выявило связь между оттенками в интерьере и настроением человека.

Компания Taubmans, занимающаяся продажей лакокрасочных материалов, провела совместное исследование с австралийской компанией виртуальной реальности Liminal VR, чтобы изучить связь между цветом комнаты и эмоциями человека, который в ней проживает. В исследовании также принимали участие австралийские ученые из института нейробиологии и психического здоровья Флори, более известного как Институт Флори, пишет The Independent.

В ходе эксперимента 745 участников исследования с помощью очков виртуальной реальности Google Daydream отправлялись в три разные комнаты, интерьер которых был оформлен в пяти разных оттенках. После «посещения» каждой комнаты участников просили описать, какие эмоции они испытывали с помощью восьми предоставленных на выбор эмоциональных реакций, таких, например, как «возбужденный», «веселый» и «напряженный». Их также просили оценить каждый из оттенков в интерьере по пятибалльной шкале.

В результате выяснилось, что такие оттенки, как светло-зеленый, светло-сиреневый и светло-синий способствовали спокойствию, а такие яркие цвета, как желтый, оранжевый и розовый, приводили участников эксперимента в более возбужденное, но в то же время, оптимистичное состояние. В свою очередь, темные оттенки в интерьере приводили к грусти и тревожности.

Специалист по цветовым решениям в интерьере Грейс Гаррет отметила, что поклонникам темных оттенков в интерьере не стоит расстраиваться, ведь их можно использовать в небольших помещениях, в которых человек проводит мало времени:

«Темные оттенки визуально уменьшают комнату, поэтому необходимо учитывать это при выборе. Если вы, все же, хотите использовать их в интерьере вашего дома, то желательно использовать их для интерьера коридора и ванной комнаты. Также можно использовать темные цвета на небольших участках – например, на одной стене, скомбинировав глубокие тона с более спокойными оттенками. Таким образом, вы не будете подвержены негативному влиянию темных оттенков на ваше эмоциональное состояние», - утверждает она.

По данным авторов исследования, ранее лишь предполагалось, что оттенки в интерьере могут оказывать влияние на психоэмоциональное состояние человека:

«Ранее не было подобного рода исследований, однако сейчас, с помощью виртуальной реальности, мы можем получить доказательства того, что разные цветовые решения в интерьере могут оказывать вполне реальное воздействие на настроение человека. Это исследование позволило нам получить по-настоящему фантастические результаты и доказать, что цвет в комнате оказывает влияние на эмоциональное состояние людей», - говорит Дамиан Моратти, генеральный директор Liminal VR.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook