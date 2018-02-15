Мы так и знали. Ученые подтвердили, что счастье можно купить за деньги

Американские ученые из университета Пердью опровергли популярное утверждение о том, что счастье нельзя купить за деньги.

В ходе исследования среди 1,7 млн человек из 164 стран выяснилось, что определенный уровень счастья обеспечивает конкретная сумма денег.

При этом авторы исследования отметили, что «стоимость счастья» варьируется в зависимости от страны проживания, а также добавили, что деньги способны купить счастье лишь до определенного предела. В частности, согласно результатам исследования, когда достигается определенный предел счастья, увеличение доходов приводит к уменьшению уровня удовольствия от жизни.

Ученые связывают это с тем, что с увеличением дохода растут и потребности человека, который, как правило, сравнивает себя с другими и начинает социальную гонку за определенным статусом в обществе. В результате это приводит к снижению эмоционального благополучия и уровня счастья.

Кроме того, исследователи подсчитали точную сумму, необходимую человеку для счастья в зависимости от места его проживания. Так, например, в США человеку нужно зарабатывать от $60 тыс до $75 тыс в год, чтобы чувствовать себя эмоционально благополучным. В свою очередь, годовой доход в размере $95 тыс и более для жителя США позволит повысить уровень удовлетворенности жизнью.

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