Почти половина миллениалов охотнее бы отказались от мытья головы, чем от использования смартфонов

В ходе исследования, проведенного аналитиками мобильного приложения Visible, выяснилось, что миллениалы охотнее отказались бы от мытья головы в течение недели, чем прекратили бы использовать свои смартфоны. Об этом пишет Business Insider.

41% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что они готовы отказаться от использования шампуня в течение недели, если при этом у них останется их смартфон в течение того же периода времени. Фактически это означает, что их потребность оставаться на связи выше потребности в личной гигиене.

Также в ходе опроса выяснилось, что многие миллениалы согласны временно прекратить использование предметов домашнего обихода или отказаться от своих любимых игр/развлечений в пользу смартфона.

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54% респондентов отметили, что ради телефона они готовы на месяц отказаться от фильмов и телевидения, 28% заявили, что готовы расстаться со своим питомцем на неделю, 23% смогли бы ради смартфона прекратить потреблять кофеин, а 17% опрошенных сказали, что пожертвовали ли бы зубной щеткой ради телефона.

Учитывая возможности современных смартфонов, не удивительно, что сегодня пользователи уделяют этой технике больше времени и внимания, чем десять лет назад. И результаты данного исследования показывают, что для людей, которые прожили с телефоном большую часть своей жизни, мобильные устройства стали жизненно необходимой вещью, а не предметом роскоши.

Всего в опросе приняли участие 1180 респондентов, равномерно распределенных по половому признаку. Все опрошенные активно используют мобильные телефоны.

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