Миллениалы испытывают на работе больше стресса, чем старшие коллеги - исследование

Новые исследования свидетельствуют о том, что миллениалы испытывают на работе больше стресса, чем их старшие коллеги.

Фонд психического здоровья (MHF) провел опрос более 4500 человек на тему стресса на рабочем месте, пишет Independent.

Выяснилось, что миллениалы - в возрасте от 18 до 38 лет – больше ощущали себя под давлением на работе, чем их коллеги из поколения бэби-бумеров. 28% представителей группы миллениалов заявили, что работа в условиях стресса предполагалась на их должности.

В то же время всего 12% людей в возрасте от 53 до 71 года заявили об аналогичных ощущениях.

Около трети миллениалов (34%) заявили, что чувствовали, что стресс делает их менее производительными на работе, об этом же заявило 19% их более взрослых коллег.

По 14% представителей обоих поколений признали, что могут разговаривать с начальством на работе о своем стрессе.

"Влияние работы на психическое здоровье может выходить за пределы офиса. Хорошая работа, где мы чувствуем себя спокойно и ощущаем поддержку, способна улучшить наше психическое здоровье. Но плохие и небезопасные условия труда подрывают психическое здоровье", - заявил пресс-секретарь Фонда психического здоровья Ричард Грандж.

"У миллениалов больше шансов иметь ненадежные договоры, низкую оплату и высокие рабочие нагрузки. Давление, с которым они сталкиваются на сегодняшнем рынке занятости, сильно отличается от того, как это было у прошлых поколений", - добавил он.

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