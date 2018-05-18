Меняйте планы. Спонтанность может усилить ощущение счастья и снять стресс

Делайте то, что вам хочется сделать прямо сейчас

Люди нуждаются в балансе предсказуемости и новизны, утверждает ученый Келли Кэмпбелл. При этом небольшая спонтанность может разрушить монотонность, которую дает рутинный, предсказуемый образ жизни, а также способствует тому, что психологи называют "пиковыми переживаниями".

"Это эйфорические моменты, характеризующиеся удивлением, радостью и часто ощущением связи с большим миром", - объясняет Кэмпбелл, пишет MyDomaine.

Если вы когда-либо чувствовали, что слишком увлекаетесь спонтанностью, - вашему желанию «встряски» есть даже научные доказательства. По словам Кэмпбелла, некоторые люди жаждут спонтанности больше, чем другие благодаря активной поведенческой системе в мозге. Эти люди буквально испытывают большее счастье и облегчение стресса, когда могут быть спонтанными.

Если вам срочно нужна дополнительная доза вдохновения и креативности, освободитесь от рутины с помощью этих 24 спонтанных идей.

Возьмите выходной и займитесь тем, что любите. Направляйтесь на пляж, в спа-салон, музей, куда угодно, где вы будете счастливы.

Позвоните кому-нибудь. Возьмите телефон и наберите друга или члена семьи, с которым вы не разговаривали слишком долго.

Зарегистрируйтесь в приложении для знакомств. Если вы одиноки и еще не экспериментировали с такими приложениями, будьте немного спонтанными и создайте свой первый профиль. Вы никогда не знаете, кого можете встретить.

Сводите себя на ужин. Вместо того, чтобы отправиться домой после работы, чтобы приготовить еду для одного или поваляться на диване, сходите на ужин и с гордостью попросите столик для одного.

Соберите подруг на импровизированный девичник. Это может быть просто вылазка позагорать на крыше или совместная поездка в спа, просто соберитесь вместе и выйдите из дома.

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Сходите на концерт. Если вы знаете, где искать, то можете купить билеты в последнюю минуту. Найдите билет или два, и отправляйтесь слушать живую музыку.

Купите билет на самолет. Даже если сама поездка требует некоторого планирования, вы можете купить билет в любое место на земле.

Идите на шоппинг. Побалуйте себя шоппинг-терапией и новой парой обуви, сумкой, платьем или всем сразу.

Обновите свой внешний вид. Сходите в салон и смените стрижку или окрасьтесь в новый цвет. Вы почувствуете себя совершенно новым человеком.

Запишитесь на курсы. Выберите то, что давно хотели попробовать, и, наконец, зарегистрируйтесь на курсе. Научитесь путешествовать, готовить, рисовать, танцевать или делать изделия из керамики. Просто попробуйте что-нибудь новое.

Заведите домашнее животное. Направляйтесь в приют и возьмите животное, нуждающееся в доме. Это большая ответственность, но если у вас есть пространство и способность заботиться о новом домашнем животном, это чудесная спонтанная вещь.

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Прыгните с банджи. Узнайте, где находится ближайшее место банджи-джампинга, убедитесь, что у них все хорошо с безопасностью, и зарезервируйте место.

Попробуйте новый вид тренировок. Множество студий предлагает бесплатные занятия для новых клиентов. Возьмите несколько друзей или самостоятельно посетите новую тренировку.

Сделайте пирсинг. То, что вы не школьник и не студент, не значит, что вы не можете спонтанно решить, что вам нужен новый пирсинг.

Сделайте косметический ремонт. Купите краску и перекрасьте стены или просто переставьте мебель. Это всегда прекрасная идея - освежить интерьер.

Пригласите коллегу в кафе. Даже если он не является вашим лучшим другом, знакомство с кем-то новым и коктейль после работы - отличный способ разнообразить неделю и сменить обычный план действий.

Организуйте вечеринку. Никакого праздника, дня рождения, особых случаев? Ничего страшного. Отправляйте групповое приглашение и соберите друзей вечером.

Попробуйте новую кухню. Даже когда вам кажется, что вы пробовали все, всегда есть что-то новое. Дайте перерыв вашему стандартному месту и найдите новый ресторан, в котором вам предложат блюда, которые вам только предстоит попробовать.

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Покатайтесь на авто. Сядьте в машину и посмотрите, где окажетесь итоге. Покатайтесь по городу, либо соберите немного вещей и совершите поездку за его пределы, даже если это будет только соседний город.

Освойте новый рецепт. Найдите рецепт блюда, которое вы никогда не готовили раньше, отправляйтесь в магазин за ингредиентами и готовьте. Если готовка - не ваш конек, экспериментируйте с новым рецептом коктейлей и проверьте свои навыки миксологии.

Прыгните с парашютом. У вас не получится прыгнуть с парашютом без предварительного планирования, но вы можете зарезервировать место.

Позовите кого-нибудь на свидание. Независимо от того, флиртуете ли вы в течение нескольких недель или просто встретились на улице, осмельтесь и позовите его. Что может быть хуже всего?

Поучаствуйте в открытом микрофоне. Спойте свою любимую песню или узнайте, наконец, действительно ли вы достаточно смешны, чтобы стать комиком. Даже если это будет катастрофа, вам останется смешное воспоминание.

Поселитесь на сутки в местную гостиницу. Выберите отель в своем городе и немного отдохните. Наслаждайтесь пушистым халатом и обслуживанием номеров просто так.

Когда дело доходит до спонтанных решений, главное - не тратить слишком много времени на планирование или размышления. Делайте то, что вам хочется сделать прямо сейчас.

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