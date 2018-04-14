Мама, я уже взрослый. Почему возникает подростковая агрессия

Практически каждую неделю мы узнаем тревожные новости о том, что в украинских школах одноклассники избивают своих друзей и подвергают их травле, а родители замечают у своих детей нездоровое проявление злобы. Так откуда берется эта подростковая агрессия и каковы ее причины? Этот вопрос в эфире еженедельной авторской программы Тільки спокійно на Радио НВ обсудили ее ведущие Елена Чабак и Геннадий Мустафаев — психотерапевт и кандидат психологических наук.

Мы послушали их разговор и подготовили материал о причинах и природе подростковой агрессии.

Быть подростком — непросто

Фото: Unsplash

Чтобы осознать причины подростковой агрессии следует понять, что подростковый период — очень важный, но сложный этап взросления ребенка. У подростков возникают психоэмоциональные переживания из-за трансформации своего тела, взаимоотношений с семьей и сверстниками и растущей для них ответственностью. Часто они не успевают следить за теми изменениями, которые с ними происходят.

"Пубертат у девочек начинается пораньше, у мальчиков — попозже, но в классике это 11-12 и где-то до 15 лет. Но есть случаи акселерации, когда с 10 лет начинается половое созревание подростка. И что очень важно, формируется Я-идентичность. Очень важные вопросы: "Какой я?", "На что я способен?", как будто человек в какой-то момент получает новое тело и ему надо с этим телом познакомиться, понять, на что это тело способно", — поясняет психотерапевт Геннадий Мустафаев.

В подростковом возрасте подростки начинают активно выстраивать границы личного, иногда агрессивно, из-за отсутствия достаточного опыта управления своими эмоциями. Ребенок может отреагировать вспышкой гнева на те вещи, которые родители позволяли себе в более раннем возрасте чада: зайти в комнату без стука, посмотреть электронную почту, навести порядок на рабочем столе подростка.

Какой бывает агрессия

Фото: Unsplash

Следует различать конструктивную и деструктивную агрессию. Первая соотносится с понятием инициативы, например гештальт-терапия приравнивает ее к активности человека. Психотерапевт Геннадий Мустафаев, что агрессия сама по себе не является ни плохой, ни хорошей, а важна только ее мотивация. Так, для того, чтобы быть успешным бизнесменом, человек должен обладать здоровой агрессией для борьбы с конкурентами, средой и трудностями.

К сожалению, подростковая агрессия чаще всего является деструктивной: разрушает отношения, разрушает контакты и бывает асоциальной. Один из самых частых случаев проявления гнева у подростков — травля других в школе или же буллинг. Большую роль тут могут играть учителя, в определенной степени провоцируя, осознанно или неосознанно поддерживая эту травлю кого-то из подростков.

Обычно подростки занимаются травлей своих сверстников в группе, где срабатывает эффект толпы.

"Если же мы говорим о групповой агрессии, то тут обязательно наличие лидера. Кто-то один, который подговаривает, заговорщик, инициатор, который провоцирует, как-то влияет на создание ситуации, когда группа объединяется против кого-то из ее участников. Также есть готовность группы решать вопросы, какие-то сложности деструктивным способом, решать свои сложности за счет более слабого. Также особенностью групповой подростковой агрессии является анонимность. А кого наказать из этой группы? Группой же легче сбежать с уроков, группой легче нападать, потому что, чтобы быть один на один с какой-то ситуацией, нужны смелость и взрослость", — говорит специалист.

Причины агрессивности подростка

Фото: Unsplash

Причин агрессивного поведения подростка может быть несколько. Основные из них: семейные причины, личностные особенности ребенка, биологические, а также ситуационные причины.

Часто злость подростков вызывают две крайности. Первая — безразличие к ребенку, его переживаниям и проблемам, из-за чего ребенок экспрессивным проявлением эмоций может пытаться привлечь к себе внимание. Вторая — гиперопека и гиперзабота, когда чадо лишается личного пространства и не может выстроить личные границы с окружающими его людьми. В обоих случаях ребенок переживает сильный стресс.

"Мы должны метафорически быть рядом с подростком, мы должны уважать его потребности, уважать его границы и говорить о том, что "Я с тобой, я тебя люблю. Если я тебе нужен, я готов быть в твоей жизни больше". Но регулировать дистанцию между взрослыми и подростками, я думаю, он —подросток — должен для начала сам", — отмечает Мустафаев.

Что делать с подростковой агрессией

Фото: Unsplash

Прежде всего — не проявляйте агрессию в ответ. Любите и цените своего ребенка, но уважайте его личные границы и пространство. Если видите, что у подростка проблемы, можно ненавязчиво предложить ему свою помощь, однако не наседайте и не обижайтесь, если получите отказ.

Важно научить ребенка конструктивно и по-взрослому отстаивать свои границы и реагировать на агрессию со стороны сверстников, это поможет избежать ему роли жертвы в коллективе.

"Очень важно, чтобы ребенок получил опыт проявления своей здоровой агрессии по отстаиванию своих границ и интересов. И это очень важный опыт, который нужен нашим подросткам", — говорит психотерапевт.

Авторская программа Елены Чабак и Геннадия Мустафаева Тільки спокійно выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 21:00 - 22:00