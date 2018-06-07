Курс на счастье. Ученые рассказали, как пережить расставание с человеком, к которому еще есть чувства

Ученые подтверждают, что любовь является одной из самых сильных эмоций, а страдания, связанные с разрывом отношений, в свою очередь, крайне травмирующими.

Некоторые психологи даже приравнивают эмоции, которые человек испытывает при расставании с партнером, к эмоциям после смерти близкого человека. Среди симптомов «разбитого сердца» - депрессия, апатия, чувство тревоги, истощение и даже бессонница в тяжелой форме, пишет The Independent.

Американские ученые из университета Миссури в Сент Луис в ходе нового исследования решили определить стратегии поведения человека, способные облегчить симптомы «разбитого сердца» и быстрее пережить разрыв с партнером, к которому еще есть чувства. Результаты исследования, опубликованные накануне в научном журнале Journal of Experimental Psychology: General, показали, что существуют когнитивные стратегии, способные не только облегчить страдания, но и повысить уровень счастья.

В научном эксперименте приняли участие 24 человека в возрасте от 20 до 37 лет, которые переживали разрыв после длительных отношений. Ученые предложили участникам эксперимента три стратегии, облегчающие боль после расставания. Первая стратегия заключалась в негативном отношении к экс-партнеру – ученые рекомендовали респондентам думать о бывшем возлюбленном исключительно в негативном ключе. Вторая стратегия заключалась в переоценке любовных чувств и принятии того факта, что человек может любить экс-партнера даже после разрыва отношений. Другими словами, ученые предложили участникам исследования смириться с фактом расставания.

Третья стратегия заключалась в позитивном мышлении – участникам было предложено думать исключительно о позитивных вещах, не связанных с экс-партнером и отвлекаться от негативных мыслей.

На следующем этапе эксперимента исследователи показывали участникам фотографии их бывших и фиксировали интенсивность их эмоций с помощью электроэнцефалограммы, а также анализировали данные из опроса об ощущениях респондентов.

Результаты исследования показали, что все три предложенные стратегии оказались «рабочими» и снижали эмоциональный отклик участников на фотографии их экс. В частности, первая стратегия уменьшила чувство любви, вторая снизила симптомы «разбитого сердца», а третья даже повышала уровень счастья респондентов.

Оценив результаты эксперимента, доцент психологии Сандра Лангелаг заявила, что из всех трех стратегий именно стратегия «отвлечения» является наиболее эффективной.

«Отвлечение является эффективной стратегией повышения позитивных эмоций в контексте разрыва отношений», - подытожила она.

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