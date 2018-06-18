Кто рано встает. Исследование выявило связь между ранним пробуждением и отсутствием депрессии у женщин

Новое исследование американских ученых позволило определить одну из привычек, способную снизить риск развития депрессии у женщин.

В частности, ученые Колорадского университета в Боулдере выяснили, что женщины, которые рано просыпаются, реже страдают депрессией, пишет Independent.

Ученые проанализировали психическое здоровье свыше 32 тысяч женщин и их хронотип – характер суточной активности, и в результате выяснили, что те участницы исследования, которые предпочитали начинать свой день рано, реже страдали от депрессии. В частности, риск развития депрессии у «жаворонков» был снижен на 27 процентов в сравнении с «совами». При этом, ученые брали во внимание не только данные о хронотипе женщин, но и о вредных привычках, уровне удовлетворенности жизнью и других факторов.

«Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что хронотип человека оказывает влияние на его психическое здоровье. Мы связываем это с тем, какое количество дневного света получает человек», - отмечает автор исследования Селин Веттер.

Она также добавила, что несмотря на то, что они с коллегами обнаружили явную связь между утренним пробуждением и повышенным риском развития депрессии, это вовсе не значит, что «совы» обязательно будут страдать депрессией.

«Да, хронотип имеет значение, когда речь идет о депрессии, но это не значит, что те, кто привык вставать поздно и ложиться поздно, обязательно будут страдать от депрессивных расстройств. Результаты нашего исследования лишь указывают на то, что женщины должны заботиться о своем режиме дня, вырабатывать привычку вставать раньше и стараться получить как можно больше дневного света, чтобы чувствовать себя хорошо», - добавила она.

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