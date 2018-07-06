Крутые тачки и часы. Исследование объяснило желание мужчин тратить деньги на дорогие вещи

Новое исследование показало, что желание мужчин тратить деньги на дорогие вещи может быть связано с гормонами.

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили связь между повышенным уровнем тестостерона и острым желанием покупать предметы роскоши, пишет Independent.

В ходе исследования команда специалистов анализировала покупательские предпочтения свыше 240 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на две группы. Первая группа ежедневно наносила на тело гель с тестостероном, в то время, как вторая получала плацебо.

На втором этапе исследования ученые предлагали мужчинам с разным доходом и статусом выбрать вещи, на которые они хотели бы потратить деньги - от солнцезащитных очков до кофейных машин разного качества и класса. Мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще выбирали вещи класса люкс, которые повышают статус, в то время как мужчины из группы с плацебо были более экономными и выражали меньше желания покупать предметы роскоши.

Ученые также установили, что дорогостоящие гаджеты, дизайнерская одежда и дорогие автомобили влияли на повышение уровня тестостерона у мужчин.

Результаты этого исследования, по мнению его авторов, помогут маркетологам лучше понимать поведение потребителей и могут быть полезны для разработки последующих стратегий развития брендов.

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