Не с первого взгляда. Исследование выяснило, сколько часов нужно, чтобы стать лучшими друзьями

Если планируете стать ближе с кем-либо - проводите с ним больше времени

Ученые из Университета Канзаса выяснили, сколько времени может понадобиться двум людям, чтобы поладить и стать лучшими друзьями.

В статье, опубликованной в марте в Journal of Social and Personal Relationships, профессор коммуникационных исследований Джеффри Холл определил, сколько времени требуется, чтобы пройти различные этапы дружбы, пишет Independent.

В своем предыдущем исследовании ученый выяснил, что мозг человека способен одновременно справляться с 150 друзьями.

Холл и его коллега разработали онлайн-инструмент для оценки того, насколько люди близки своим друзьям. В первой части исследования они проанализировали 355 анкет взрослых, которые переехали в течение последних шести месяцев и искали новых друзей.

Их попросили подумать о ком-то, с кем они познакомились после переезда, и о том, как развивалась их дружба. Им нужно было рассказать, насколько они близки и сколько часов проводят вместе, а также как оценили бы свои отношения в соответствии с одной из четырех категорий: знакомый, случайный друг, друг или близкий друг.

Фото: unsplash

Благодаря этому исследователи могли оценить количество часов, которые нужно пройти для разных этапов дружбы.

Во второй части исследования 112 студентов спросили о двух людях, которых они встретили в начале обучения. Спустя четыре и семь недель исследователи наблюдали, как продвигалась эта дружба.

Результаты показали, что требуется около 40-60 часов, чтобы создать повседневные отношения, от 80 до 100 часов, чтобы подружиться, и около 200 часов, чтобы стать хорошими друзьями.

"Мы должны потратить это время, - прокомментировал результаты Холл. - Вы не можете щелкнуть пальцами и получить друга. Поддержание близких отношений - это самая важная работа, которую мы делаем в нашей жизни".

Таким образом, хотя вы и не можете заставить человека дружить с вами, если планируете стать ближе с кем-либо, лучший способ сделать это - проводить с ним больше времени.

"Сделайте своим приоритетом проведение времени с потенциальными друзьями, - сказал Холл. Если вы заинтересованы в дружбе, наладьте связь. Если вы работаете вместе, ходите на обед или посидеть в баре. Это говорит людям, что вы заинтересованы в том, чтобы быть с ними друзьями".

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