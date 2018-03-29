Исследование выяснило, как отличаются представления об идеальном теле у мужчин и женщин

Давно известно, что у мужчин и женщин разные представления о том, как должно выглядеть «идеальное» женское тело. Недавнее исследование проливает свет на то, насколько они отличаются.

Опрос, проведенный в январе для RiverMend Health и Центра расстройств пищевого поведения Rosewood, показал, что женщины чаще описывают «идеальное женское тело» как атлетическое, в то время как мужчины предпочитают пышные формы, пишет Health.

Более половины респондентов - 54% - признали, что атлетическое телосложение, такое как у Дэвида Бекхэма или Майкла Фелпса, являются идеалом для мужчины.

В то же время результаты для женского тела отличались. 49% женщин сказали, что спортивное телосложение (Пинк или Гвен Стефани) идеален, а 38% мужчин проголосовали за более округлые линии (Ким Кардашьян или Мэрайя Кэри).

Сертифицированный специалист по расстройствам пищевого поведения, исполнительный директор Rosewood Дена Кабрера говорит, что более критическое отношение женщин может объясняться маркетингом. «Женщин окружают фотографии «идеала», и мы склонны смотреть на себя и недооценивать, - говорит она. - Женщины придают большое значение форме тела, размеру и весу».

Но, согласно исследованию, не только женщины обеспокоены своей внешностью. Более 75% респондентов заявили, что готовы отказаться от чего-то, что им нравится, если смогут достичь идеального тела за одну ночь. Эти «жертвы» включали отказ от жареной пищи, алкоголя, социальных сетей и даже секса. 3% сказали, что могут отказаться от своих домов, а 2% - что готовы отказаться от отношений с любимыми ради идеального тела.

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