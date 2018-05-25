Исследование показало, что женщины выбирают мужчин, похожих на своих братьев

Ученые выяснили, подсознательно женщины ищут мужчину, похожего на своего брата.

Несмотря на распространенное мнение о том, что женщины выбирают мужчин, похожих на своего отца, авторы исследования, опубликованного в издании Evolution and Human Behaviour Journal, утверждают, что в качестве романтического партнера женщин привлекает мужчина, имеющий сходства с другим близким родственником – их братом. Об этом пишет Business Insider.

В рамках научного эксперимента исследователи предоставили группе добровольцев фотографии пяти незнакомых мужчин: в одной колонке размещалось фото брата девушки, а в другой – снимки четырех мужчин, один из которых был парнем девушки, а остальные трое – просто случайные люди. Участники исследования должны были указать, какой из четырех мужчин из второй колонки, по их мнению, больше всего похож на мужчину из первой.

По результатам эксперимента, 27% опрошенных назвали любимого человека девушки наиболее похожим на ее брата.

"Наши выводы не являются правилом для каждой женщины. Однако в ряде случаев связь между чертами внешности и характера брата и выбором партнера женщины очевидна", – говорит ведущий автор исследования Тамсин Сакстон.

В том, что женщина может выбирать мужчину, похожего на ее брата, нет ничего удивительного. Это говорит о том, что девушка ищет партнера, максимально похожего на себя, членов своей семьи, с похожими интересами, вкусами и убеждениями.

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