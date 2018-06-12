Глубокие отношения и мастерство оратора. Десять привычек успешных интровертов

Что объединяет Барака Обаму, Джоан Роулинг и Одри Хепберн? Все они считаются людьми с типом личности интроверт, которых часто воспринимают как застенчивых или социально неуклюжих, но на самом деле они полны необычайных талантов и способностей.

В то время как экстраверты определяются их общительной природой и более очевидными планами, интроверты предпочитают держать все в себе и тщательно думать, прежде чем действовать и взаимодействовать, пишет Popsugar.

Ошибочно считать, что интроверты не любят людей или не умеют общаться с другими людьми - это не так. Основное различие между двумя типами личности простое: экстраверты, как правило, более активно взаимодействуют с людьми и в некотором смысле нуждаются в том, чтобы быть счастливыми и успешными. С другой стороны, интроверты обычно не требуют энергии и вдохновения от кого-либо, они скорее находят его внутри себя.

У интровертов есть множество качеств, которые делают их идеальными для лидерства, успеха и власти, и вот десять из них:

1. Они смотрят, прежде чем прыгнуть.

Эксперты в составлении планов - интроверты - стараются понять, как все работает, прежде чем принимать какие-то опрометчивые решения, чтобы, когда план будет готов, он был информативным и продуманным.

2. Они строят глубокие, содержательные отношения.

Интроверты, как правило, формируют очень прочные отношения с избранной группой людей. В то время как они могут ладить с другими в целом, более глубокие связи, которые они создают, заставляют людей доверять им более. Это также побуждает окружающих следовать их примеру.

Фото: unsplash

3. Они могут работать независимо, чтобы выполнить всю работу.

Способные работать с командой, интроверты часто лучше трудятся, полагаясь на собственные ресурсы. Это качество делает их очень ценными в профессиональной среде, потому что они самостоятельно управляются и не нуждаются в том, чтобы их контролировали. Это является одной из причин, благодаря которым они могут быстро расти в своей карьере.

4. Они находят время для ценных вещей.

Интроверты очень хорошо отличают вещи, которые действительно стоят их времени и которые лучше отпустить. Эта способность концентрироваться на позитиве дает им возможность отличить и развивать перспективные и важные вещи, что ведет к хорошему результату.

5. Они великолепные ораторы.

Интровертов часто воспринимают как очень застенчивые, но они действительно хорошо говорят на публике или перед большими аудиториями, потому что, как правило, очень подготовлены, с хорошо выученной речью или презентацией. Когда они говорят о чем-то, что особенно увлечены или осведомлены, это заметно отражается на их выступлении. Барака Обаму часто называют интровертом, и это, безусловно, помогло ему в блистательных публичных выступлениях.

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6. Они способствуют созданию командной среды.

Интроверты часто работают лучше в группах, потому что они хорошие слушатели, и эта открытость к компромиссу выгодна в командных условиях. Зачастую лидеры с выраженной экстравертностью могут непреднамеренно подавлять людей, которые не так общительны или не желают высказаться.

7. Они могут держать свои эмоции под контролем.

Поскольку интроверты не всегда внешне выражают свои чувства, они с большей вероятностью переживают эти чувства в одиночку, предоставляя себе время, чтобы разобраться во всем самому, прежде чем решать проблему публично. Это означает, что у них меньше шансов раздражаться или злиться на других. Вместо этого они часто являются успокаивающей стороной во время конфликта.

8. Им комфортно «выходить за пределы коробки».

Они не сильно обеспокоены тем, что делают другие люди, и поэтому более охотно пытаются опробовать новые, творческие и оригинальные идеи, даже если они выглядят рискованно. Основатель Facebook Марк Цукерберг является ярким примером того, как интроверт развил идею в нечто чрезвычайно успешное.

9. Они знают, когда поставить точку.

Интроверты очень чувствуют свои потребности. Они будут подталкивать себя к своим пределам, но не позволят себе выйти из-под контроля. Если им кажется, что они исчерпали все свои ресурсы и приложили все усилия, то они способны все отпустить и работать над другим решением с равным количеством усилий.

Фото: unsplash

10. Они создатели своего счастья.

Трудно найти счастье, если вы ищете его у других людей - они могут быть ненадежными или не осознавать свою ответственность перед вами. Интроверты любят сами создавать свое собственное счастье, и контролировать его. «Мне нравится быть одной, быть на улице, долго гулять с собаками и смотреть на деревья, цветы, на небо», - говорила Одри Хепберн, которая точно знала, где она счастлива.

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