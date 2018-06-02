Гендерная несправедливость. Ученые доказали, что женщины более подвержены эмоциональному выгоранию на работе, чем мужчины

Канадские ученые установили, что женщины более подвержены эмоциональному выгоранию на работе, чем мужчины.

В исследовании, которое длилось четыре года, приняли участие свыше 2 тысяч человек разных профессий. Ученые Монреальского университета анализировали уровень эмоционального выгорания, а также эффективность их работы, пишет Independent.

В результате специалисты выяснили, что женщины гораздо чаще страдают от эмоционального выгорания на работе, чем мужчины. По мнению ученых, это связано с тем, что представительницы прекрасного пола в сравнении с мужчинами имеют меньше шансов получить руководящую должность и продвинуться по карьерной лестнице. В результате они испытывают разочарование, что приводит к эмоциональному выгоранию.

«Результаты нашего исследования показывают, что женщины склонны к выгоранию больше, чем мужчины. Многие женщины имеют низкий уровень полномочий несмотря на характер их работы и профессиональные навыки, и, как следствие - меньше возможностей, отсутствие права самостоятельно принимать решения и низкоэффективное использование профессиональных навыков. То, что мужчине легче получить руководящую должность, заставляет женщин испытывать эмоциональное выгорание», - отмечает автор исследования, профессор Нэнси Бюргард.

Исследование также показало, что к эмоциональному выгоранию женщин приводит низкая самооценка, отсутствие мотивации, а также сложности, связанные с балансом работы и семейной жизни. Отметим, симптомами выгорания, которое повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и иммунных расстройств, являются головные боли, апатия, чувство беспомощности, боли в груди и спине.

В ходе исследования ученые также сделали неожиданный вывод о том, что работа по дому снижает симптомы эмоционального выгорания у женщин:

«Мы заметили, что многие женщины использовали работу по дому в качестве стратегии, позволяющей снизить симптомы эмоционального выгорания. Таким образом они «выпускали пар». В краткосрочной перспективе такой защитный механизм может быть полезным для психоэмоционального состояния женщины, ведь выполняя работу по дому, они сразу видят результат своего труда. Однако в долгосрочной перспективе эта стратегия может стать ловушкой и привести к упущенным возможностям в продвижении по карьерной лестнице», - подытоживает Бюргард.

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