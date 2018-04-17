Если Мона Лиза вам улыбается – вы счастливы. Ученые исследовали влияние душевного состояния на восприятие шедевра да Винчи

Если девушка на всемирно известной картине Мона Лиза Леонардо да Винчи не выглядит в ваших глазах счастливой, это может быть из-за вашего собственного психического состояния, утверждают ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

"Если вы посмотрите на Мону Лизу сразу после громкой ссоры с вашим мужем, вы увидите [картину] по-другому, - рассказала один из исследователей Эрика Сигель изданию Daily Mail. - Но если вы наслаждаетесь жизнью в Лувре, то увидите загадочную улыбку".

Исследование калифорнийских ученых основано на теории, согласно которой мозг является предсказывающим органом, который использует прошлый опыт, чтобы понять, чего ожидать от будущего.

В ходе эксперимента Сигель показала 43 участникам серию портретов, при этом изображения для разных глаз отличались. Ученые отмечают, что у каждого человека есть доминирующий глаз, поэтому изображения, показанные недоминирующему глазу, фиксировались подсознательно.

В то время как доминирующему глазу показывали лицо с нейтральным выражением, недоминирующий глаз видел множеств счастливых, сердитых и нейтральных лиц. Когда позже участников попросили описать, какие лица они видели, те с большей вероятностью полагали, что нейтральные лица были счастливыми, если видели улыбающееся лицо недоминирующим глазом.

"Мы сами являемся архитекторами своего опыта. Наш мозг делает прогнозы о том, что ожидает увидеть и использует информацию из внешнего мира, чтобы обновить свои ожидания", - поясняет Сигель.

Эти результаты являются последними в области исследований загадочного выражения Моны Лизы на протяжении многих лет. Так, в 2005 году голландские исследователи использовали программное обеспечение для распознавания эмоций и компьютерные алгоритмы, и определили, что 83% людей считают улыбку Моны Лизы счастливой, 9% - выражающей отвращение, 6% - страх, по 2% - гнев и счастье.

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