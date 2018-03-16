Еще эпизод? Ученые рассказали, как просмотр сериалов запоем влияет на мозг

Сидение на протяжении долгого времени замедляет кровообращение и метаболизм, что приводит к ленивости

В это сложно было поверить еще лет 10-15 назад, но в последние годы сериалы стали очень популярны и в связи с этим большую актуальность приобрел термин «смотреть запоем» - binge-watching.

Этот термин объясняется как просмотр от двух до шести эпизодов одного и того же сериала за один присест, пишет Courier & Press.

Отметим, что недавнее исследование Netflix показало, что 61% опрошенных подтвердили, что регулярно смотрят сериалы запоем.

По словам доктора Роберта Ф. Поттера, директора Института исследований коммуникаций в Университете Индианы, мы делаем это по нескольким причинам: каналы предлагают следующий эпизод, как только закончится предыдущий, сценаристы помещают захватывающий момент в конце каждого эпизода, наш мозг так устроен, что нам сложно оторвать взгляд, пока на экране что-то движется.

Сидение на протяжении долгого времени замедляет кровообращение и метаболизм, что приводит к ленивости. В то же время великолепные сериалы со сложными сюжетными линиями и яркими персонажами могут истощать вас эмоционально и умственно. Чрезмерное наблюдение за телевизором давно связано с проблемами со здоровьем, такими как ожирение и диабет, а также проблемами психического здоровья, такими как депрессия.



С другой стороны, захватывающие моменты оставляют нас с повышенным уровнем возбуждения. Если после этого произойдет что-то позитивное, это возбуждение может перенестись в вашу реальную жизнь и стать еще более интенсивным.

Ваше эмоциональное состояние в конце серии также зависит от того, как вы себя чувствовали, когда вы начали просмотр. Исследования показывают, что люди, которые пытались забыть о своих тревогах за просмотром сериала, имели на 4% выше риск развития бессонницы.



Кроме того, исследования показывают, что чем дольше вы остаетесь в мире сериалов, тем больше они влияют на то, как вы видите реальный мир.

Как побороть зависимость от «просмотров запоем»? Если вы увлекаетесь сериалами с часовыми эпизодами, посмотрите один, а затем только 20 минут следующего. Это, скорее всего, покажет развязку захватывающего момента из предыдущего эпизода, но не заставит вас просидеть еще час.

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