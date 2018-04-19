Эксперты по отношениям назвали семь признаков того, что вы кому-то нравитесь

Присмотритесь к тому, как человек к вам относится

Очень часто мы совсем не замечаем проявления симпатии со стороны мужчины или женщины. Но на самом деле поведение человека выдает то, что он к вам неравнодушен.

Чтобы разобраться с вопросом "Как понять, что в вас влюблены", портал Business Insider обратился к двум экспертам по отношениям – клиническому психологу и автору книги Как Facebook влияет на наши эмоции, отношения и жизнь доктору Сюзане Флорес и профессиональной свахе, основателю приложения для знакомств The Lodge Social Club Кейлен Розенберг.

Семь главных признаков, что вы кому-то нравитесь:

1. Этот человек всегда рядом с вами, даже если вы заняты чем-нибудь скучным. Человек, которому вы не безразличны, будет пытаться составить вам компанию не только на вечеринках или других веселых мероприятиях, но и, скажем, на работе, во время сдачи сложного проекта, когда вы совершаете покупки в супермаркете или убираете в своем дворе. Человек, который рад вас видеть и готов предложить свою помощь, что бы вы не делали и как бы не выглядели, может быть в вас влюблен.

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2. Он постоянно смотрит на вас. Если вы подозреваете, что нравитесь человеку, обратите внимание на то, как часто он на вас смотрит. Гарвардский психолог Зик Рубин отмечает взаимосвязь между зрительным контактом и влюбленностью. В рамках своего исследования он установил, что глубоко влюбленные пары смотрят друг на друга 75% времени во время разговора, тогда как люди, которые не испытывают нежных чувств, смотрят друг на друга примерно в 30-60% времени.

"Когда в вас кто-то влюблен, он будто заглядывает вам в душу, он хочет полностью присутствовать с вами", – говорит доктор Флорес.

3. Он обращает на вас повышенное внимание. Даже когда человек слишком занят, он находит время для того, чтобы сделать вам коплимент, рассказать анекдот или завести беседу. Это можно сравнить с тем, как в школе мальчик дергает за косички девочку, которая ему симпатична.

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4. Он поддерживает вас и в моменты радости, и в моменты печали. Еще один признак того, что вы нравитесь человеку, это то, что он выражает эмпатию. Ваша радость – его радость, ваша боль – его боль. Когда человек искренне сопереживает вам, не являясь родственником или близким другом, возможно, он в вас влюблен.

5. Он запоминает все детали. Когда кто-то в вас влюблен, он будет помнить дату вашего рождения, любимый цвет, любимое блюдо и другие мелочи, которые имеют для вас смысл. Он запомнит их, услышав только один раз.

6. Он знакомит вас с важными в его жизни людьми. Если ваш друг или подруга знакомит вас с членами своей семьи или лучшим друзьями, он/она хочет быть с вами эмоционально ближе.

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7. Он часто говорит о будущем. Подумайте, мы не часто обсуждаем с кем-либо свое будущее, если не хотим, чтобы этот человек в нем присутствовал. Если человек вдруг начнет говорить с вами о будущем, спрашивать о вашем мнении и мечтах, скорее всего, он в вас влюблен.

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