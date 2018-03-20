Международный день счастья. Четыре научно доказанных способа стать довольным жизнью

Сегодня, 20 марта, в мире празднуют Международный день счастья.

Памятный день был установлен Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

К гармонии и счастью стремятся все. Однако методы реализации этого желания у каждого человека разные: кто-то, чтобы стать счастливее, старается больше зарабатывать, кто-то ищет новые знакомства, а кто-то ждет, когда удачно сойдутся звезды, пишет MyDomaine.

Ученые определили несколько эффективных способов стать счастливее, подходящих абсолютно всем людям.

Четыре научно доказанных способа стать счастливее выглядят так:

Делайте то, что у вас получается лучше всего. И как можно чаще. Посвящать любимому делу все свое время невозможно, но исследования показывают, что люди, которые находят работу по душе и регулярно выкраивают время на хобби, становятся гораздо счастливее и реже подвергаются стрессу.

Активно выражайте свою благодарность и доброту. Когда человек выражает свою искреннюю признательность другу или коллеге, счастливее становятся оба. Акт благодарности и доброты позволяет наладить отношения между людьми и поднимает настроение.

Планируйте путешествия, даже если никуда поехать не получится. Голландские ученые провели эксперимент среди 1500 добровольцев и выяснили, что большинству людей ощущение счастья приносят не только реальные путешествия, но и процесс их планирования. Конечно, если такая возможность выпадает, отправляйтесь исследовать новые страны и города прямо сейчас. Но если до отпуска ждать еще долго, а настроения нет, сядьте и планируйте свой будущий отдых. Самочувствие улучшается даже от предвкушения новых приключений.

Тратьте деньги не на вещи, а на впечатления. Какие бы новые вещи, одежду, украшения или технику, вы бы не купили, очень скоро вы привыкаете к этим вещам и они больше не вызывают той радости, которая была в день покупки. Лучше тратить деньги на впечатления, будь то поездки в новые места, экстрим или купание в шампанском, приятные воспоминания и ощущение счастья останется надолго.

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