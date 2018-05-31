Дисконект. Психологи назвали шесть признаков "остывшей любви"

Американские психологи назвали шесть признаков того, что партнеры отдаляются друг от друга.

Известный психотерапевт, специалист по работе с семейными парами, а также автор нескольких книг о том, как построить крепкие и счастливые отношения Фрэн Уолфиш совместно с лицензированным клиническим психологом Кейт Балестриери назвали ключевые признаки «остывшей любви», а также указали на факторы, которые свидетельствуют о том, что пришло время начать работать над отношениями.

По мнению экспертов, отношения проходят через множество фаз и кризисов, и этот процесс является абсолютно естественным. Однако существуют моменты, на которые следует обратить особое внимание, и охлаждение между партнерами – один из них, ведь нередко период «остывшей любви» заканчивается разводом.

Зрительный контакт

«Это, вероятно, самая первая вещь, которую вы можете заметить, если в ваших отношениях наступил неблагоприятный период. Зрительный контакт. Если ваш партнер стал слишком много или, наоборот, слишком мало смотреть на вас, вы можете быть уверены – что-то в ваших отношениях уже происходит не так, как раньше», - говорит Балестриери.

Отсутствие совместных планов

Психолог утверждает, что пары вовсе не обязаны проводить все свое свободное время вместе, однако если в последнее время ваш партнер стал проводить больше времени с коллегами или неожиданно выразил желание провести уикенд без вас, следует насторожиться. Еще одним признаком «остывшей любви» являются оправдания – чем больше партнер оправдывается относительно отсутствия свободного времени для своей семьи, тем выше шансы, что в отношениях есть проблемы.

Отсутствие взаимодействия

Если вы заметили, что делаете что-то вместе с партнером, но не взаимодействуете друг с другом, то, вероятнее всего, в ваших отношениях появились проблемы. По мнению психологов, партнеры, которые проводят вместе много времени, но в действительности практически не взаимодействуют друг с другом, «медленно, но уверенно» отдаляются. Такое поведение в результате приведет к неудовлетворенности в отношениях, убеждены эксперты.

Смартфон стал вашим лучшим другом

Как часто вы берете телефон, когда ваш партнер находится рядом с вами? Чрезмерно активное использование смартфона в присутствии своего партнера – верный признак того, что вы отдаляетесь.

«Если в тот момент, когда ваш партнер заходит в комнату, вы автоматически берете свой телефон, потому что не хотите с ним разговаривать, или чувствуете беспокойство или истощение, то это один из главных признаков того, что вы уже отдалились», - отмечает Балестриери.

Ссор стало больше

Когда между партнерами остывают чувства, они начинают придираться друг к другу, а это приводит к ссорам и еще большему отдалению.

«Всегда спрашивайте партнера, почему он злится и старайтесь выслушать его, чтобы решить проблему. Лучше поговорить открыто, чем замыкаться в себе и проявлять пассивную агрессию», - говорит Фрэн Уолфиш.

Секса стало меньше

«Проблемы в раю начинаются с уменьшения количества секса», - убеждена Уолфиш. По ее мнению, это связано с внутренними обидами и накопившейся злостью, которая не позволяет человеку открыться и расслабиться.

«Многие люди не хотят делиться своим телом, когда они злятся. Но для того, чтобы восстановить эту тонкую интимную связь вовсе не обязательно сразу прыгать в постель. Напротив, вам стоит ограничиться разговором – с партнером и самим собой, чтобы выяснить, что стало причиной нежелания секса», - утверждает психолог.

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