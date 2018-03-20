Брачный контракт как у Мадонны. Юрист и автор книги о разводах рекомендует

Принц Гарри решил не подписывать брачный контракт со своей начереною Меган Маркл. Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на источник, близкий к королевской семье. Он отметил, что уверен в порядочности своей невесты. Как известно, брат Гарри, принц Уильям также отказался от подписания брачного контракта, вступая в брак с Кейт Миддлтон.

Состояние принца Гарри оцениваются в сорок миллионов долларов и включают в себя четырнадцать миллионов долларов, унаследованных после смерти его матери, принцессы Дианы, а также около двадцати восьми моллионов долларов из дополнительных активов. В свою очередь, активы Меган Маркл оцениваются в пять миллионов долларов.

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В отличие от США, брачные контракты не так распространены в Великобритании и не всегда подлежат выполнению в соответствии с законом. Но юристы все же настаивают на их подписании. Самые невероятные брачные контракты были у Мадонны, Билла Гейтса, Кэтрин Зеты-Джонс с Майклом Дугласом.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Фото: ЕРА

Детали брачного контракта Мадонны и британского кинорежиссера Гая Ричи стали известны во время их развода в 2008 году. Оказалось, что, согласно контракту, мужу поп-королевы нужно было читать книги о Каббале и работать над обогащением эмоционального и духовного состояния жены. Также, по данным СМИ, в контракте указывались конкретные слова и формулировки, которые мужчине разрешалось употреблять в семейных распрях.

В брачном контракте миллиардера Билла Гейтса прописано, что он может изменить своей жене один раз в год. В случае так называемого превышение дозволенного - он должен заплатить ей двадцать миллионов долларов. Также Билл Гейтс должен выплачивать своей жене по десять миллионов долларов за каждого рожденного в браке ребенка.

Актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас сознательно пошли на заключение брачного контракта. Сначала Кэтрин выставила для мужчины требование выплачивать ей за каждый год брака по 3 миллиона долларов, но в конце супруги сошлись на меньшей сумме. По словам инсайдеров, в контракте также прописаны вопросы интимной жизни: в частности, секс не менее трех раз в неделю. А за измену виновный должен уплатить до пяти миллионов долларов.

Фото: ЕРА

Брачный контракт в Украине

В Украине брачный контракт распространен значительно меньше. Это институт, который только зарождается. В частности, он появился в Украине в 1992 году после внесения дополнений в кодекс о браке и семье. Понятие, содержание, правила заключения и расторжения брачного договора были определены Семейным кодексом, который вступил в силу 1 января 2004 года. В том же году году нотарусы зарегистрировали 476 брачных договоров. Сегодня эта цифра выросла уже в четыре раза. По статистике, ежедневно украинцы заключают около п пяти контрактов. Чаще всего условия семейной жизни обсуждают жители столицы и Одесской области.

Для Украины пришло время серьезно отнестись к брачным контрактам, рассказала НВ юрист, автор книги "Развод. Исповедь адвоката" Екатерина Власюк. Сейчас, как свидетельствует статистика Минюста, только 2% супругов идут на контракты. Но половина из всех заключенных браков - более 60% - распадаются. Поэтому, по мнению эксперта, стоит преждевременно подумать о брачном контракте.

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