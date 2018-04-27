Весна, цветы и ад для аллергиков

Аллергия на цветочную пыльцу имеет много названий: весенний поллиноз, аллергический ринит, весенний катар, пыльцевая астма и даже устаревшее, но очень грозное, сенная лихорадка

Каждый год, уставшие от зимних холодов и ветров, мы так ждём тёплой солнечной весны. Когда небо становится ярко голубым, земля укрывается сочной зелёной травкой и всё вокруг цветёт. И всем так радостно становится на душе. Всем, кроме аллергиков.

Аллергия на цветочную пыльцу имеет много названий: весенний поллиноз, аллергический ринит, весенний катар, пыльцевая астма и даже устаревшее, но очень грозное, сенная лихорадка. Поллиноз может протекать легко, умеренно или тяжело, поэтому некоторые больные только смутно догадываются о том, что у них аллергия, а другие с ужасом ждут цветущий период апрель-август.

Откуда берётся аллергия на цветение

Развитие поллиноза имеет тот же механизм, что и любой другой тип аллергии: в какой-то момент вещества, попадающие организм (в конкретном случае, пыльца цветов), начинают трактоваться, как опасные для здоровья, и организм начинает активно с ними бороться.

● Склонность к аллергии имеет наследственный характер.

● Если последние месяцы гестации и первые месяцы жизни ребёнка пришлись на активное цветение, риск развития поллиноза у него выше.

● Наличие аллергии на любое вещество или продукт увеличивает риск развития аллергии и на другие вещества и продукты.

Аллергия имеет очень необычное для болезней поведение. Иногда она проявляется в раннем детстве и держится всю жизнь, иногда то появляется, то проходит; может быть «вялотекущей», а может буквально отравлять жизнь человеку.

Как понять, что это не просто насморк, а поллиноз

Многие люди часто болеют весной, так как с одной стороны имеются весенний авитаминоз и сниженный иммунитет, с другой стороны уже тепло, и хочется скорее снять верхнюю одежду, а с третьей - ненадёжная весенняя погода с частыми ветрами и внезапными дождями. Поэтому весенний насморк - явление не редкое. Но поллиноз не ограничивается одним этим симптомом. а обладает целым комплексом симптомов:

● насморк, конечно, на первом месте (обычно из носа отходит прозрачная слизь или вообще «вода»);

● зуд и печение в носу;

● многократное круглосуточное чихание;

● зуд в глазах, слезотечение, покраснение глаз, иногда светобоязнь;

● першение в горле, сухой кашель, затруднённое дыхание, иногда вплоть до астматических приступов;

● могут появляться аллергические высыпания на коже;

● общее состояние вялое, «мутное», раздражённое, но температура повышается только в исключительных случаях.

Симптомы усиливаются в сухую солнечную и ветреную погоду, когда цветы цветут особенно активно, а ветер хорошо и далеко разносит пыльцу.

Как бороться с сезонной аллергией?

Лечением поллиноза занимается аллерголог либо терапевт (при лёгкой степени заболевания). С аллергиями борется целое направление медицинских лекарств: антигистаминные препараты. При слабой и умеренной симптоматике обычно назначают популярные препараты типа Кларитина, Кестина, Супрастина и старого доброго Диазолина. Если же поллиноз протекает тяжело и ежегодно, то обычно до начала цветения рекомендуют провести антигистаминную «вакцинацию» ,которая подразумевает введение мощных антигистаминных препаратов со сроком активности до полугода. Также, чтобы снизить симптоматику, желательно избегать контакта с аллергеном, а лучше всего, на период цветения уехать в горы или к морю.