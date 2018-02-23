«Умные» гаджеты, которые способны продлить нашу жизнь

В настоящее время средняя продолжительность жизни человека каждый год увеличивается на 3 месяца – об этом сообщают данные исследований Университета Сингулярности.

Еще 4 года назад она составляла 79 лет, сейчас – 80. К 2036 году ежегодно средняя продолжительность жизни человека будет увеличиваться на 1 год. Во многом это происходит благодаря развитию технологий, ведь число устройств и приложений, которые позволяют современному человеку контролировать свое здоровье, стремительно растет.

Занятия спортом

Фитнес-трекеры, пульсометры, шагомеры – уже хорошо знакомые нам устройства. Другое дело – «умная» одежда, которая постепенно входит в нашу жизнь. Производители совмещают технологии и предметы гардероба для занятий спортом. На рынке появляются футболки, способные следить за сердечным ритмом, и носки, которые отслеживают положение стопы во время бега и дают рекомендации по коррекции техники в приложении на смартфоне.

Правильное питание

Чтобы контролировать свой рацион и пищевую ценность потребляемой пищи, достаточно просто приобрести «умные» весы. Расположив свои продукты на таком устройстве, можно получить полную информацию о содержании в пище калорий, углеводов, жиров, белков, сахара и других компонентов. Все эти данные синхронизируются с приложением на мобильном устройстве, что помогает ежедневно следить за питанием и корректировать рацион.

Диагностика состояния здоровья в домашних условиях

Кроме возможности получать консультацию врача через мобильные приложения, сегодня можно самостоятельно контролировать показатели здоровья. Специальные мини-лаборатории позволяют в домашних условиях проводить анализы органических жидкостей, таких как кровь, моча или слюна. Они отслеживают уровень сахара и холестерина в крови, определяют процент воды в организме, давление, частоту сердцебиения или температуру тела. Такие устройства анализируют показатели здоровья и сообщают пользователю о необходимости обратиться к врачу.

Уход за полостью рта

Технологии сегодня контролируют и здоровье зубов, что вполне логично, ведь цена вопроса – здоровье организма в целом. Ученые насчитали более 60 заболеваний, причиной возникновения которых являются микробы полости рта. Решение проблемы лежит в плоскости качественного ухода, который сегодня обеспечивают «умные» зубные щетки. К примеру, на рынке появилась электрическая зубная щетка Philips Sonicare DiamondClean Smart – комплексное решение для ухода за полостью рта. Щетка оснащена системой интеллектуальных датчиков, и синхронизируется со специальным приложением на мобильном устройстве пользователя. Это позволяет контролировать весь процесс чистки зубов в режиме реального времени: умный гаджет проводит инструктаж, указывая на пропущенные или недостаточно очищенные участки, излишнюю силу нажатия на зубы, отслеживает интенсивность чистки. Под контролем и время чистки – необходимые 2 минуты обеспечивает специальный таймер, не позволяя владельцу закончить процедуру раньше времени. Кроме этого приложение анализирует технику чистки, дает индивидуальные рекомендации и контролирует выполнение поставленных целей. Данные о каждой чистке хранятся в памяти приложения, ими можно поделиться со стоматологом во время очередного визита. Также доктор может отметить проблемные участки на 3D-карте полости рта, для того, чтобы приложение напоминало о них во время последующих чисток. Имея такого гида, поддерживать полость рта в идеальном состоянии не составит труда.

Гигиена ротовой полости не будет полной, если чистить только зубы. Щетка Philips Sonicare DiamondClean Smart обеспечивает комплексный уход с помощью 4 чистящих насадок: для чистки зубов, ухода за деснами, отбеливания и гигиены языка. Насадка для чистки зубов имеет адаптирующиеся к форме зуба щетинки для удаления налета из труднодоступных мест. Насадка с укороченным щетинками бережно очищает линию вдоль десен, где обычно начинается их воспаление. Уже через 2 недели пользования состояние десен улучшается в 7 раз. За удаление остатков еды с поверхности и бактерий из пор языка – причину неприятного запаха изо рта - отвечает специальная насадка для языка с 240 микрощетинками. Насадка для отбеливания имеет плотно расположенные щетинки, эффективно удаляющие потемнения – их становится до 100% меньше уже через 3 дня. При этом гаджет самостоятельно распознает используемую насадку и подбирает для нее один из 5 режимов и одну из 3 настроек интенсивности чистки.

Эффективность чистки в каждом из режимов и с каждой насадкой обеспечивает звуковая технология Sonicare, которая генерирует 31000 чистящих движений в минуту. Это позволяет удалять в 10 раз больше налета, а 2 минуты такой чистки равны 30 минутам с обычной мануальной зубной щеткой. Независимо от своих потребностей в чистке, владелец может быть уверенным в ее безопасности для здоровья, ведь звуковая технология прибора подходит и для чистки брекетов, коронок, пломб, виниров, и для ежедневного ухода при заболеваниях десен. Каждая тщательная чистка, умноженная на правильную технику, контролируемую интеллектом прибора, гарантирует максимальную эффективность процедуры изо дня в день.

Имея столько функций, прибор совершенно неприхотлив в обслуживании – зарядки хватает на две недели. Подзарядить его можно через специальный стакан, который используется и для полоскания рта. В путешествии щетка удобно складывается в специальный дорожный USB-футляр, который также заряжает батарею гаджета при подключении к ноутбуку или розетке.

Внедряя технологии в свои повседневные дела и здоровые привычки, у нас есть все возможности для того, чтобы контролировать свое здоровье и влиять на качество и продолжительность нашей жизни.