Украинский суперфуд. Британский диетолог отнес сало к списку полезных продуктов

Диетолог из Британской диетической ассоциации, а также автор популярной диеты The Low-Fad Diet Джо Траверс назвал сало полезным продуктом.
Вопреки распространенному мнению о том, что сало относится к категории вредных продуктов, диетолог убежден, что его необходимо включать в рацион, как источник «полезных» жиров. Об этом сообщает Independent.
В частности, Траверс сообщил, что сало содержит мононенасыщенные жиры, которые благотворно сказываются на общем состоянии здоровья, а также, согласно исследованиям медиков, помогают снизить уровень холестерина и даже положительным образом повлиять на здоровье сердца.
Британский диетолог также порекомендовал использовать сало вместо масла.
«Сало, на самом деле, очень полезный продукт. Мы очень нуждаемся в таких жирах и должны включать сало в свой рацион, а также заменять им привычное для нас масло. Если говорить об умеренном потреблении сала, то я не вижу не единой причины, по которой следует отказаться от употребления сала», - говорит специалист.
Траверс также отметил, что следует выбирать натуральное сало без добавок и ароматизаторов. В частности, диетолог посоветовал покупать сало не в супермаркетах, а, например, на ферме:
«Следует выбирать наиболее натуральное, чистое сало, а не сало коммерчески успешных брендов, которые обрабатывают его», - подытожил он.
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