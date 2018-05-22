Ученые разгадали феномен набора веса после отказа от курения

Ученые из Института наук о жизни Мичиганского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что связь между прекращением курения и увеличением веса может объяснить открытие нового типа жировой клетки - бежевого жира.

Во время научного эксперимента специалисты исследовали бежевый жир и выяснили, что он содержит CHRNA2 – белок, который кодируется одноименным геном, пишет Independent. В белом жире подобный кодированный геном белок обнаружен не был, отметили ученые.

CHRNA2 также связывают с уровнем никотиновой зависимости в головном мозге. Таким образом, эта связь может объяснять появление лишнего веса после полного отказа от курения, избавиться от которого довольно сложно в течение длительного времени.

«Мы продолжим исследовать бежевый жир и надеемся, что это поможет нам найти ответы на те вопросы, которые ранее были не объяснимы», - подытожил автор исследования, профессор Джун Ву.

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