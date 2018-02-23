Ученые обнаружили пользу красного вина для здоровья зубов

Испанские ученые доказали пользу красного вина для здоровья зубов и десен.

В ходе исследования специалистов из Высшего совета по научным исследованиям Испании выяснилось, что вино препятствует развитию болезней зубов и десен благодаря содержанию полифенолов – веществ, способных уничтожать болезнетворные бактерии в ротовой полости.

Согласно результатам исследования, опубликованным накануне в научном журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry, полифенолы вина могут остановить рост бактерий, образующих зубной налет и способствующих развитию заболевания десен, в том числе периодонтита. Об этом сообщает Independent.

Кроме того, учеными было установлено, что полифенолы особенно эффективны в сочетании с пробиотиком. Авторы исследования отмечают, что эти выводы помогут разработать новые подходы в лечении зубов и десен. Так, некоторые медики уже объвили о своем намерении создать зубную пасту, в состав которой войдут полезные вещества из красного вина, лишенные всех отрицательных качеств алкоголя.

Исследователи также напомнили, что красное вино - не единственный источник полифенола, который также содержится в чернике, клюкве, гранате, зеленом и черном чае, кофе и многих других продуктах.

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