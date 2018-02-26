Ученые обнаружили пользу йогурта для сердца

В ходе нового исследования обнаружилось, что регулярное употребление йогурта снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования медиков, опубликованные в научном журнале American Journal of Hypertension, показали, что повышенное количество йогурта в рационе способно снизить риск развития гипертонии, пишет Independent. В частности, группе медиков удалось подтвердить, что регулярное употребление йогурта позволяет снизить риск повышенного артериального давления и положительным образом повлиять на здоровье сердца.

В исследовании приняли участие 55898 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, а также 18232 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Все участники эксперимента, который начался в 1980 году, страдали от гипертонии. В ходе исследования его авторы анализировали информацию о режиме питания и пищевых предпочтениях участников эксперимента, которые отвечали на вопросы медиков каждые четыре года по 60 пунктам.

В результате неожиданно выяснилось, что чем больше йогурта потребляли участники эксперимента, тем меньше страдали сердечными заболеваниями спустя несколько лет. Так, было отмечено, что те респонденты, которые употребляли от двух порций йогурта в неделю, в будущем имели на 20 процентов меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.

Женщины, которые употребляли йогурт как минимум два раза в неделю, были в 30 раз менее подвержены риску инфаркта миокарда. У мужчин этот показатель был немного ниже – поклонники йогурта имели на 19 процентов меньшую вероятность развития инфаркта миокарда.

«Наши результаты показывают, что более высокое долгосрочное потребление йогурта связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний среди гипертензивных мужчин и женщин. Эти данные подтверждают, что включение йогурта в схему здорового питания для людей с гипертонией способно во много раз снизить у них риск развития сердечных заболеваний», - пишут авторы исследования.

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