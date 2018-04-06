Ученые назвали лучшую позу для сна

Ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна назвали лучшую позу для сна.

По данным медиков, на качество сна влияет множество факторов – от стресса до употребления вредных продуктов. Однако ключевым фактором, влияющим на качество сна, все же является поза, которую мы выбираем, когда ложимся спать, пишет Independent.

В ходе ряда исследований американские ученые установили, что избежать проблем со сном, таких, например, как апноэ, нарушение кровообращения, боль в шее и даже кошмары, удастся с помощью наиболее благоприятной для организма позы для сна. Так, эксперты рекомендуют спать на спине – это позволит улучшить качество сна, а также снизить боль в области шеи и позвоночника. Более того, эта поза снизит вероятность изжоги, отмечают специалисты.

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну и профессор колледжа Альберта Эйнштейна, рассказала, как научиться спать на спине. Она рекомендует расположить подушки по обе стороны своего тела, а одну – между коленями. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

Также она рекомендует пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы обычно привыкли спать. Таким образом, во время движений ночью дискомфорт не даст вам перевернуться в любимое положение.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook