Ученые нашли в электронных сигаретах свинец и мышьяк

Ученые из Австрии и США обнаружили в высокодисперсном паре электронных сигарет повышенный уровень токсичных металлов - свинца, хрома и марганца. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, передает Naked Science.

По словам ученых, проблема - в металлических нагревательных элементах электронных сигарет.

Ученые проанализировали химический состав жидкого наполнителя из еще не использованных контейнеров, выделяемого пара и остатка жидкости на дне испарителя. Свои электронные сигареты на анализ предоставили 56 человек, которые "парили" каждый день.

В жидкости в нетронутых контейнерах содержание 15 распространенных металлов - в том числе свинца, железа, алюминия, мышьяка, хрома, цинка и сурьмы - оказалось минимальным.

Но в испаряемых аэрозолях и остатках жидкости обнаружили большое количество частиц некоторых металлов: чаще всего в них встречались частицы свинца, хрома, никеля, марганца и цинка. Средний уровень свинца в паре в некоторых случаях оказался в 25 раз выше, чем в жидкости.

Регулярное вдыхание частиц этих металлов может привести к развитию рака и различным повреждениям легких, печени, мозга и сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые Нью-Йоркского университета установили, что электронные сигареты могут повысить риск развития рака и сердечных заболеваний.